Eurokomisia pripúšťa ekonomické oživenie až v roku 2022

Brusel 5. novembra (TASR) - Prebiehajúca pandémia nového koronavírusu znamená veľký otras pre hospodárstvo EÚ a má vážne ekonomické a sociálne dôsledky, ktoré sa premietnu aj do hospodárskeho života EÚ v nasledujúcich dvoch rokoch. Uviedla vo štvrtok Európska komisia (EK) pri predstavení svojich jesenných ekonomických prognóz.



Komisia pripomenula, že výrazné oživenie, ktoré EÚ zaznamenala v treťom štvrťroku, po jarnej a letnej vlne epidémie, je opätovne "otupené" novými plošnými opatreniami členských krajín proti šíreniu vírusu.



Epidemiologická situácia je príčinou, že prognózy rastu počas prognózovaného obdobia 2021 a 2022 sú vystavené mimoriadne vysokému stupňu neistoty a rizikám.



Eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni upozornil, že po najhlbšej recesii v histórii EÚ v prvej polovici tohto roka a po výraznom vzostupe v lete bolo oživenie Európy opäť prerušené v dôsledku nového nárastu prípadov ochorenia COVID-19. "Rast sa obnoví v roku 2021, ale bude trvať dva roky, kým sa európske hospodárstvo priblíži k svojej úrovni pred pandémiou," opísal situáciu v správe pre médiá.



Dodal, že v súčasnom stave veľkej neistoty musia národné hospodárske a fiškálne politiky poskytovať potrebnú podporu, zatiaľ čo plán obnovy v hodnote 750 miliárd eur, ktorého ústredným prvkom je mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, musí byť účinne zavádzaný už od prvého polroku 2021.



Komisia priznala, že hospodársky dosah pandémie sa v rámci EÚ líšil od krajiny ku krajine, a to platí aj pre vyhliadky na obnovu.



Úbytok pracovných miest a nárast nezamestnanosti počas koronakrízy spôsobili značný tlak na živobytie mnohých Európanov. Politické opatrenia prijaté členskými štátmi spolu s iniciatívami na úrovni EÚ pomohli zmierniť dosah pandémie na trhy práce a nebývalý rozsah opatrení, najmä prostredníctvom režimov skráteného pracovného času, umožnil, že nárast miery nezamestnanosti zostal v porovnaní s poklesom hospodárskej činnosti utlmený. Miera nezamestnanosti by pri dozvukoch epidemickej situácie mala rásť aj počas budúceho roka, na úroveň 8,6 %, EK však predpokladá, že v roku 2022 sa situácia zlepší a v nadväznosti na hospodárske zotavovanie EÚ nezamestnanosť poklesne na 8-percentnú hranicu.



Exekutíva EÚ upozornila, že neistota a riziká ovplyvňujúce hospodárske prognózy zostávajú mimoriadne veľké. Hlavné riziko vyplýva zo zhoršenia súčasnej pandémie a z ďalších prísnejších opatrení v oblasti verejného zdravia, čo ovplyvní hospodárstvo. Komisia preto pripravila scenáre pre dva alternatívne spôsoby vývoja pandémie – priaznivejší a horší – vrátane ich dosahu na hospodárstvo.



Eurokomisia v tejto súvislosti ráta aj s tým, že "jazvy", ktoré pandémia zanechala na hospodárstve, ako sú bankroty, dlhodobá nezamestnanosť či prerušenia toku tovarov, by mohli byť hlbšie a ďalekosiahlejšie, ako sa pôvodne predpokladalo.



Európske hospodárstvo by mohlo byť negatívne ovplyvnené aj slabším zlepšením situácie v globálnom hospodárstve a svetovom obchode. Medzi rizikové faktory patria aj zvýšenie obchodného napätia vo svete a tiež nepriaznivý vývoj na finančných trhoch.



Komisia naopak predpokladá pozitívny prínos ozdravného plánu po koronakríze vrátane Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý zrejme poskytne hospodárstvu EÚ silnejší impulz, než sa predpokladalo. Bod k dobru by bolo aj uzavretie obchodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, o čom však obe strany ešte stále rokujú.



Ďalšou prognózou EK bude aktualizácia výhľadu HDP a inflácie v hospodárskej prognóze zo zimy 2021, ktorá sa má predložiť vo februári 2021.



Spravodajca TASR Jaromír Novak