Eurokomisia rozdala pokuty 15 automobilkám

Štrasburg 1. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že udelila pokutu 15 veľkým výrobcom automobilov a Európskemu združeniu výrobcov automobilov (ACEA) v celkovej výške približne 458 miliónov eur. Dôvodom je účasť na dlhotrvajúcej kartelovej dohode týkajúcej sa recyklácie vozidiel po dobe ich životnosti, informuje spravodajca TASR.



EK uviedla, že spoločnosť Mercedes-Benz, v rámci programu zhovievavosti, pokutu nedostane, lebo Komisii odhalila predmetnú kartelovú dohodu. Všetky sankcionované spoločnosti priznali svoju účasť na karteli a súhlasili s urovnaním prípadu týkajúceho sa recyklácie vozidiel na konci životnosti. Autá, ktoré už nie sú vhodné na používanie (z dôvodu veku, opotrebovania alebo poškodenia), sú demontované a zaslané na recykláciu, obnovu alebo likvidáciu. Cieľom tohto postupu je minimalizovať odpad a zhodnocovať cenné materiály ako kov, plast a sklo.



Vyšetrovanie EK odhalilo, že počas 15 rokov 16 veľkých výrobcov automobilov (vrátane Mercedesu) a ACEA uzatvárali dohody narúšajúce hospodársku súťaž a zapájali sa do zosúladených postupov súvisiacich s recykláciou áut.



Podľa EK sa strany zúčastnené na karteli dohodli, že nebudú platiť firmám za demontáž vyradených áut. Automobilky zdieľali citlivé obchodné informácie o svojich individuálnych dohodách s demontážnymi firmami a koordinovali svoje správanie voči týmto firmám. Dohodli sa tiež, že nebudú propagovať, koľko vyradených áut možno recyklovať, zhodnotiť a znovu použiť a koľko recyklovaného materiálu sa používa v nových autách. Cieľom bolo zabrániť spotrebiteľom, aby pri výbere auta zvažovali informácie o recyklácii.



Podľa smernice EÚ z roku 2000 o vyradených vozidlách musí mať ich posledný vlastník možnosť ich bezplatne zlikvidovať prostredníctvom demontáže a v prípade potreby sú výrobcovia automobilov povinní znášať tieto náklady. Okrem toho by spotrebitelia mali byť informovaní o prínose recyklácie pre ich nové automobily.



Vyšetrovaním sa zistilo, že ACEA bola sprostredkovateľom kartelovej dohody, pretože zorganizovala množstvo stretnutí a kontaktov medzi výrobcami automobilov zapojenými do kartelu. K nepretržitému porušovaniu právnych predpisov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) dochádzalo viac ako 15 rokov od 29. mája 2002 do 4. septembra 2017.



Komisia koordinovala svoje vyšetrovanie s Úradom pre hospodársku súťaž a trhy Spojeného kráľovstva (CMA), ktorý v utorok tiež prijal rozhodnutie týkajúce sa porušenia zákona o hospodárskej súťaži Spojeného kráľovstva.



Pokuty boli stanovené na základe usmernení EK o pokutách z roku 2006 a boli stanovené pre jednotlivé automobilky nasledovne: Mercedes-Benz 0 eur (program zhovievavosti); Stellantis 74.934.000 eur; Mitsubishi 4.150.000 eur; Ford 41.462.000 eur; BMW 24.587.000 eur; Honda 5.040.000 eur; Hyundai/Kia 11.950.000 eur; Jaguar Land Rover/Tata 1.637.000 eur; Mazda 5.006.000 eur (z toho spoločne s Fordom 1.034.000 eur); Renault/Nissan 81.461.000 eur; Opel 24.530.000 eur (z toho spoločne s GM 13.659.000 eur); GM 17.075.000 eur; Suzuki 5.471.000 eur; Toyota 23.553.000 eur; Volkswagen 127.696.000 eur; Volvo 8.890.000 eur (z toho spoločne s Fordom 3.901.000 eur a spoločne s Geely 4.419.000 eur).



Európske združenie výrobcov automobilov dostalo pokutu vo výške 500.000 eur.