Eurokomisia schválila slovenskú štátnu pomoc pre Hornonitrianske bane

Brusel 28. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že schvaľuje podporu slovenskej vlády pre spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) na zmiernenie sociálneho a environmentálneho vplyvu zatvárania baní na Hornej Nitre.



Komisia v správe pripomenula, že Slovenská republika v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ plánuje do roku 2023 poskytnúť verejnú podporu banskej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza vo výške 92 miliónov eur. Uvedená suma je vyčlenená na zmiernenie sociálneho a environmentálneho dosahu zatvorenia jej ťažobných stredísk v Handlovej a Novákoch.



Exekutíva EÚ posúdila toto opatrenie na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci, najmä podľa rozhodnutia Rady EÚ z roku 2010, ktoré umožňuje členským štátom podporovať zatváranie nekonkurencieschopných uhoľných baní s cieľom zmierniť sociálny a environmentálny vplyv, ktorý takéto opatrenie so sebou prináša.



Podľa zistení eurokomisie pomoc pre HBP je v súlade s rozhodnutím Rady EÚ a uľahčí proces zatvárania baní tým, že poskytuje finančnú podporu zamestnancom, ktorí by pre zatvorenie baní stratili prácu. Štátna podpora má predovšetkým prefinancovať platby za prepustenie, čo vyžadujú vnútroštátne právne predpisy v oblasti práce a sociálneho zabezpečenia. Ďalej sa vyčlenené zdroje použijú na zabezpečenie banských šácht a na rekultiváciu pôdy po uzavretí baní.



Na základe uvedených skutočností Európska komisia skonštatovala, že slovenské opatrenie je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.