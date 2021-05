Eurokomisia schválila štátnu pomoc SR pre prevádzky cestovného ruchu

Brusel 4. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok schválila slovenskú schému štátnej pomoci vo výške 90 miliónov eur na podporu prevádzkovateľov pôsobiacich v odvetví cestovného ruchu postihnutého pandémiou nového koronavírusu.



Komisia pripomenula, že opatrenie vlády SR bolo schválené na základe dočasného rámca štátnej pomoci, ktorý exekutíva EÚ prijala vlani na jar po vypuknutí pandémie.



Cieľom verejnej podpory vo forme priamych grantov je zmierniť vplyv reštriktívnych protipandemických opatrení, ktoré slovenská vláda musela zaviesť na obmedzenie šírenia nového koronavírusu, na prevádzkovateľov pôsobiacich v odvetví cestovného ruchu.



Pomoc vykompenzuje prevádzkovateľom časť ich nepokrytých fixných nákladov a je určená podnikom, ktoré zaznamenali pokles obratu aspoň o 40 % v období od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2021.



Výška štátnej pomoci nepresiahne 10 % nominálneho zníženia čistého obratu. Podľa správy EK je táto slovenská schéma v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom právnom rámci. Konkrétne to znamená, že pomoc nepresiahne 70 % nepokrytých fixných nákladov s výnimkou mikropodnikov a malých podnikov, kde nepresiahne 90 % nepokrytých fixných nákladov, ďalej, že nepresiahne 10 miliónov eur na jedného príjemcu a bude poskytnutá najneskôr do 31. decembra 2021.



Komisia dospela k záveru, že prijaté opatrenie je nevyhnutné, vhodné a primerané na nápravu vážnej poruchy fungovania hospodárstva členského štátu EÚ a je v súlade s podmienkami dočasného právneho rámca.