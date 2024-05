Eurokomisia sprísni dohľad nad čínskym online predajcom Temu

Brusel 31. mája (TASR) - Čínsky online predajca Temu bude v Európskej únii (EÚ) podliehať prísnejším pravidlám. Internetový obchod má v Európskej únii v priemere viac ako 45 miliónov používateľov mesačne, oznámila v piatok Európska komisia (EK). Temu sa preto v zmysle európskeho Zákona o digitálnych službách (DSA) zaradí do kategórie "veľmi veľká internetová platforma". TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Rozhodnutie znamená, že čínske online trhovisko musí okrem iného dôslednejšie monitorovať prípadné nelegálne produkty. To by sa mohlo dosiahnuť napríklad zmenou užívateľského rozhrania, aby mohli zákazníci ľahšie rozpoznať a nahlasovať podozrivé výrobky. Právo EÚ v zásade vyžaduje, aby mimoriadne veľkí poskytovatelia služieb na internete dodržiavali prísnejšie pravidlá ako ich menší konkurenti.



Cieľom legislatívy DSA je zabezpečiť, aby platformy zrýchlili odstraňovanie nezákonného obsahu zo svojich stránok a tiež uľahčiť používateľom jeho nahlasovanie. Temu má teraz štyri mesiace na splnenie príslušných povinností a predloženie správy, ktorú následne posúdi Komisia.