Eurokomisia spúšťa konzultácie o tovaroch z USA

Brusel 8. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že začala verejné konzultácie o zozname dovážaných komodít z USA, ktoré by mohli podliehať colným protiopatreniam zo strany EÚ v hodnote 95 miliárd eur, ak rokovania medzi EÚ a USA nepovedú k dohode s priaznivým výsledkom a odstráneniu navrhnutých amerických ciel. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že zoznam predložený na štvortýždňové konzultácie sa týka dovozu tovarov z USA v hodnote 95 miliárd eur, a pokrýva široký rozsah priemyselných a poľnohospodárskych produktov. Konzultácie sa týkajú aj možného obmedzenia vývozov oceľového šrotu a chemických produktov z EÚ do USA v hodnote 4,4 miliardy eur.



Ide o odpoveď na 20-percentné clá zavedené administratívou USA a 25-percentné clá na autá a autodiely. Tie boli oznámené po zavedení 25-percentných ciel na dovoz ocele, hliníka, ktoré USA predložili 10. februára.



EÚ podľa eurokomisie uprednostňuje nájdenie vzájomne výhodného a vyváženého riešenia prostredníctvom rokovaní v rámci 90-dňového čiastočného pozastavenia ciel, ktoré oznámili USA. Rokovania prebiehajú na politickej aj technickej úrovni, EÚ medzitým pokračuje v príprave protiopatrení na obranu svojich spotrebiteľov a priemyslu.



Komisia informovala, že súbežne s konzultáciami EÚ otvorí dva mesiace trvajúce konzultácie aj na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) proti USA kvôli „recipročným“ clám a clám na autá a autodiely. Únia zastáva názor, že tieto clá porušujú základné pravidlá WTO. Cieľom EÚ je potvrdiť, že na medzinárodne dohodnutých pravidlách záleží a že ich nemôže jednostranne ignorovať žiadny člen WTO, vrátane USA.



EK okrem toho pozorne monitoruje možné presmerovanie svetového vývozu na európsky trh, čo by mohli spôsobiť clá USA uvalené na tretie krajiny. Komisia zároveň pokračuje v rokovaniach s ďalšími obchodnými partnermi vo svete s cieľom nájsť nové vývozné odbytiská a diverzifikovať zdroje dodávok.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že americké clá už majú negatívny vplyv na globálnu ekonomiku.



„EÚ je odhodlaná dosiahnuť dobré výsledky rokovaní s USA. Veríme, že na oboch stranách Atlantiku sa dajú robiť dobré obchody v prospech spotrebiteľov a podnikov. Zároveň pokračujeme v príprave na všetky možnosti a dnes spustená konzultácia nám pri tejto práci pomôže,“ odkázala šéfka eurokomisie.



Podľa jej slov prvým krokom v tomto procese je, že každá krajina, ktorú postihnú protiopatrenia, o ktorých EÚ uvažuje, by mala počas štyroch týždňov predložiť svoje stanoviská, a to aj o dosahu amerických ciel. Konzultácie budú otvorené do 10. júna.



Na základe zozbieraných informácií EK dokončí svoj návrh na prijatie protiopatrení, ktorý prekonzultuje s členskými štátmi. Po dokončení tohto procesu a v prípade, že rokovania s USA neprinesú uspokojivý výsledok, exekutíva EÚ pripraví právny návrh ukladajúci obchodné protiopatrenia.



Komisia pripomenula, že v súčasnosti novým clám (vrátane pozastavených ciel) podliehajú vyvážané tovary EÚ za 379 miliárd eur, čiže 70 % vývozov EÚ do USA.