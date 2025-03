Eurokomisia spustila dialóg o budúcnosti oceliarskeho sektora

Brusel 4. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok zvolala kľúčových lídrov európskeho priemyslu, sociálnych partnerov a zainteresované strany na začatie Strategického dialógu o budúcnosti európskeho oceliarskeho sektora. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia v tlačovej správe spresnila, že tento dialóg predstavuje začiatok procesu zameraného na riešenie kritických výziev, ktorým oceliarstvo čelí a na zabezpečenie jeho trvalého úspechu ako kľúčovej hybnej sily európskeho hospodárstva.



"Európska únia bola postavená na spoločenstve uhlia a ocele. Oceľ je všade, od veternej energie až po obranu. Európski oceliari však čelia výzvam nevyhnutnej dekarbonizácie a nespravodlivej globálnej konkurencii," uviedla Leyenová. Dodala, že ňou spustený dialóg má viesť k plánu, ktorý pomôže tomuto sektoru dekarbonizovať a globálne prosperovať, preto je potrebné spájať sily a vytvoriť silnú obchodnú podporu pre oceľ vyrobenú v Európe.



Podľa jej slov oceliarne podporujú vyše 2,5 milióna pracovných miest v EÚ. Teraz sú však pod veľkým tlakom, keď výrobné náklady sa zvýšili v dôsledku vysokých cien energií, zatiaľ čo ceny produktov klesli v dôsledku rastúcej globálnej netrhovej nadmernej kapacity a zníženého dopytu. "V dôsledku toho toto odvetvie nemohlo investovať do čistej ocele, ktorá je potrebná na dekarbonizáciu tohto odvetvia," upozornila šéfka eurokomisie.



Dialóg umožní EK a kľúčovým aktérom naplánovať cestu vpred po tom, ako vo februári bola predložená dohoda o čistom priemysle, ktorá má pomôcť energeticky náročným odvetviam znížiť náklady na energiu a čeliť globálnym nadmerným kapacitám. Uvedená dohoda stanovuje tiež opatrenia na vytvorenie vedúcich trhov pre nízkouhlíkovú oceľ a urýchlenie investícií s viac ako 100 miliardami eur na výrobu ocele v EÚ.



Výsledok konzultácií sa premietne do akčného plánu pre oceľ a kovy, v ktorom eurokomisia predloží prioritné opatrenia špecifické pre daný sektor, ako aj dlhodobé kroky na nahradenie ochranných opatrení na ochranu obchodu, ktorých platnosť sa skončí v júni 2026.



Budúci akčný plán zahrnie široké spektrum otázok relevantných pre oceliarstvo: komerčná životaschopnosť výroby čistej ocele, dohoda o tom, ako reagovať na nekalé obchodné praktiky a tiež prijatie dlhodobých opatrení, ktoré najlepšie nahradia súčasné ochranné opatrenia.



Akčný plán EÚ pre oceľ a kovy by mal 19. marca predstaviť výkonný podpredseda EK pre prosperitu a priemyselnú stratégiu Stéphane Séjourné. Európsky parlament aj Rada EÚ budú do tohto procesu úzko zapojené.



Komisia zdôraznila, že európsky oceliarsky priemysel je kľúčovým faktorom umožňujúcim strategickú autonómiu EÚ. S približne 500 výrobnými miestami v 22 členských štátoch prispieva približne 80 miliardami eur k HDP EÚ a podporuje viac ako 2,5 milióna pracovných miest. Poskytuje základné dodávky pre automobilový priemysel, stavebníctvo, obranu, čisté bezemisné technológie, elektrické vozidlá a pre kritickú infraštruktúru.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)