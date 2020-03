Eurokomisia spustila kampaň proti nelegálnej práci v krajinách EÚ

Brusel 2. marca (TASR) - Európska komisia (EK) spustila v pondelok kampaň s názvom EU4FairWork. Ide o prvú európsku kampaň v prospech deklarovanej práce, ktorej cieľom je obmedziť nedeklarovanú (nelegálnu) prácu v členských krajinách EÚ.



Komisia spresnila, že kampaň sa uskutoční v súčinnosti s európskou platformou zaoberajúcou sa nelegálnou prácou a Európskym orgánom práce (ELA). Zámerom novej iniciatívy je zvýšiť informovanosť pracovníkov, spoločností a tvorcov politík, že nelegálna práca sa nevypláca. Lebo pripravuje pracovníkov o sociálnu ochranu, narúša hospodársku súťaž medzi podnikmi a vedie k veľkým medzerám vo verejných financiách.



Exekutíva EÚ sa pri svojich tvrdeniach opiera o údaje špeciálneho Eurobarometra, ktorého zistenia naznačili, že jeden z desiatich Európanov si v minulom roku zakúpil tovar alebo služby, ktoré by mohli byť výsledkom nelegálnej práce. Podľa Eurobarometra až tretina Európanov pozná niekoho, kto pracuje nelegálne a má nedeklarované príjmy.



Eurokomisár pre zamestnanosť a sociálne práva Nicolas Schmit v tejto súvislosti upozornil, že všetci pracovníci majú nárok na svoje sociálne práva. "Spustením tejto kampane chceme, aby sa pracovníci, spoločnosti a vlády spojili, aby uznali výhody deklarovanej práce. EÚ vystupňovala úsilie v boji proti nelegálnej práci, podnecuje spoluprácu medzi členskými štátmi a zvyšuje informovanosť v celej Európe. Spoločne môžeme nelegálnu prácu poslať do minulosti," uviedol Schmit v správe pre médiá.



Kampaň zameraná na premenu nelegálnej práce na deklarovanú prácu začne fungovať najskôr na sociálnych médiách pod značkou #EU4FairWork. V polovici marca (16. 3.) sa v členských štátoch EÚ začne Akčný týždeň v prospech deklarovanej práce. Séria podujatí bude zahŕňať rôzne aktivity: inšpekcie v rizikových odvetviach, informačné stretnutia, návštevy na stredných školách a ďalšie.



Komisia sa chystá zverejniť správu o činnostiach Európskej platformy proti nelegálnej práci, ktorú tvoria príslušné orgány všetkých členských štátov a zástupcov medziodvetvových sociálnych partnerov na úrovni EÚ. Cieľom tejto siete je pomôcť krajinám EÚ navzájom sa učiť a zapojiť sa do užšej cezhraničnej spolupráce. Platforma, ktorá bola spustená v roku 2016, je na najlepšej ceste k tomu, aby sa stala plnohodnotnou súčasťou Európskeho orgánu práce (ELA) so sídlom v Bratislave, čo jej umožní vyvíjať ešte viac aktivít ako doteraz.



Podľa prieskumov Eurobarometra z roku 2019 nelegálna práca je v EÚ stále pretrvávajúcou výzvou, ktorá ovplyvňuje pracovníkov, podniky a vlády. Desatina Európanov vlani priznala, že nakúpila tovar alebo služby, ktoré by mohli zahŕňať nelegálnu prácu. Najčastejšie nakupovanými nelegálnymi tovarmi alebo službami boli opravy a renovácie domov (30 %), kadernícke a kozmetické ošetrenia (27 %) a opravárske či údržbárske služby (19 %). Tretina Európanov uviedla, že pozná niekoho, kto pracuje bez ohlásenia zodpovedným úradom.



Z prieskumu tiež vyplýva, že týmto fenoménom sú osobitne ohrozené samostatne zárobkovo činné osoby a mobilní pracovníci, ale aj skonštatovanie, že až polovica respondentov si myslí, že riziko odhalenia nelegálnej práce je nízke.



Komisia pripomenula, že na úrovni EÚ je nelegálna práca definovaná ako "platené činnosti, ktoré sú zákonné, pokiaľ ide o ich povahu, ale neboli nahlásené verejným orgánom", pričom sa zohľadňujú rozdiely v regulačnom systéme jednotlivých členských štátov.





spravodajca TASR Jaromír Novak