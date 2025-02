Eurokomisia upozornila, že SR hrozia tri žaloby na Súdnom dvore EÚ

Brusel 12. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila, aké právne kroky podniká proti členským štátom EÚ, ktoré porušili právne predpisy a neplnia si svoje povinnosti vyplývajúce z legislatívy Únie. Vo februárovom balíku právnych konaní sa Slovensko ocitlo trikrát, informuje bruselský spravodajca TASR.



V oblasti Energia a klíma EK zaslala odôvodnené stanoviská Bulharsku, Cypru, Francúzsku, Holandsku, Slovensku, Španielsku, Švédsku a Taliansku preto, lebo nezaviedli do svojho práva pravidlá EÚ na urýchlenie povoľovacích postupov pre projekty v oblasti obnoviteľnej energie stanovené v smernici EÚ z roku 2023, ktorá mení a dopĺňa smernicu o energii z obnoviteľných zdrojov z roku 2018.



Smernica obsahuje jasné časové limity pre postupy udeľovania povolení zamerané na konkrétne technológie alebo typy projektov. Konečným termínom na transpozíciu týchto ustanovení do vnútroštátneho práva bol 1. júl 2024. Vlani v septembri EK zaslala 26 členským štátom formálnu výzvu, pretože smernicu úplne nezaviedli do vnútroštátneho práva, a po preskúmaní odpovedí eurokomisia ôsmim členským štátom zasiela odôvodnené stanoviská, lebo neoznámili transpozičné opatrenia. Vlády uvedených krajín majú dva mesiace na to, aby prijali potrebné opatrenia, ináč EK postúpi tieto prípady Súdnemu dvoru EÚ.



V oblasti Mobilita a doprava eurokomisia zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko, lebo nedodržiava pravidlá EÚ o dohľade nad bezpečnosťou civilného letectva. Slovensko si neplní povinnosti pri ôsmich nariadeniach v tejto oblasti. Nezabezpečuje systémové overovanie bezpečnostných opatrení pre leteckých prevádzkovateľov a chýba mu kvalifikovaný personál na dohľad nad bezpečnosťou civilného letectva. V krajine takisto chýba funkčný systém vyšetrovania a riešenia incidentov a nehôd v oblasti bezpečnosti letectva a nie je riadne určený vzdušný priestor obmedzený na vojenské účely, čo predstavuje riziko pre civilnú leteckú dopravu.



Odôvodnené stanovisko EK nadväzuje na jej výzvu z mája 2024. Slovensko má dva mesiace na to, aby zareagovalo a vyhlo sa hrozbe žaloby na Súdnom dvore EÚ.



V oblasti Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov EK zaslala odôvodnené stanoviská piatim členom EÚ vrátane Slovenska, lebo nedokončili zavádzanie zmien a doplnení smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk. Bulharsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko a Španielsko musia transponovať zmeny a doplnenia smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk zavedenej nariadením z roku 2022, ktoré sa týkajú obozretného zaobchádzania s globálnymi systémovo dôležitými inštitúciami a rekapitalizačnou kapacitou bánk absorbovať straty.



Zmeny a doplnenia smernice sú dôležité na zabezpečenie zosúladenia v EÚ s normami Rady pre finančnú stabilitu o celkovej kapacite absorbovania strát (TLAC) pre globálne systémovo dôležité inštitúcie (G-SII). Bez transpozície týchto technických opatrení nebude možné dosiahnuť potrebnú úroveň harmonizácie v rámci EÚ pre bankový sektor.



Päť dotknutých členských štátov má dva mesiace na to, aby prijali potrebné opatrenia. V opačnom prípade môže EK postúpiť prípady Súdnemu dvoru EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)