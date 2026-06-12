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Eurokomisia uvoľní 540 miliónov eur pre farmárov
Komisia pripomenula, že v posledných mesiacoch geopolitické napätie a prerušenia dodávok zvýšili ceny hnojív v celej Európe.
Autor TASR
Brusel 12. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok predstavila opatrenia vo výške 540 miliónov eur, finančnej úľavy a ďalšej podpory pre poľnohospodárov, ktorí čelia vysokým cenám hnojív. Opatreniami podporujúcimi potravinovú bezpečnosť Európy EK napĺňa svoj akčný plán pre hnojivá, informuje spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že v posledných mesiacoch geopolitické napätie a prerušenia dodávok zvýšili ceny hnojív v celej Európe. Na riešenie tejto situácie EK navrhuje dve krátkodobé opatrenia.
Po prvé, EK poskytuje finančnú pomoc poľnohospodárom, ktorí potrebujú kúpiť hnojivá, aby zaistili ďalšiu úrodu. V nasledujúcich týždňoch chce eurokomisia na tento účel zmobilizovať 540 miliónov eur. Začiatkom tohto týždňa navrhla zvýšiť poľnohospodársku rezervu o ďalších 300 miliónov eur z rozpočtu EÚ na rok 2026 nad rámec zostávajúcich finančných prostriedkov. Členské štáty ju budú môcť doplniť až o 200 % vnútroštátnych prostriedkov, čím sa celková dostupná finančná podpora zvýši na potenciálnych 1,5 miliardy eur.
Po druhé, EK navrhuje cielené úpravy spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré umožnia členským štátom poskytovať poľnohospodárom rýchlejšiu a flexibilnejšiu podporu pri prístupe k hnojivám.
Tieto opatrenia zahŕňajú nový systém likvidity v rámci rozvoja vidieka na podporu v krízových situáciách, možnosť pre členské štáty vyplácať priame platby poľnohospodárom skôr a tiež možnosť pre vlády upraviť svoj rozpočet na priame platby na kalendárny rok 2027.
Nový systém likvidity môže byť spolufinancovaný až do výšky 65 % z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a zahŕňať nevyužité finančné prostriedky, ktorým by inak hrozilo prepadnutie. Členské štáty môžu pridať národné financovanie až do výšky 200 %. Táto podpora môže byť vyplácaná ako pevná suma na hektár a implementovaná prostredníctvom strategických plánov spoločnej agropolitiky.
Pokiaľ ide o zálohové priame platby poľnohospodárom, členské štáty budú mať možnosť poskytnúť im do 16. októbra zvýšenú sadzbu záloh, čo im pomôže zlepšiť hotovostné toky. Návrh EK poskytuje členským štátom väčšiu flexibilitu pri riešení vplyvu vysokých cien hnojív úpravou ich alokácií na priame platby na kalendárny rok 2027. Cielené legislatívne zmeny zo strany EK budú teraz zaslané na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ (členské štáty).
Komisia spresnila, že bude pokračovať v plnení akčného plánu pre hnojivá, predloženého v máji, s cieľom znížiť vystavenie poľnohospodárov budúcim krízam a prostredníctvom týchto opatrení posilniť potravinovú bezpečnosť, strategickú autonómiu a konkurencieschopnosť EÚ.
Komisia pripomenula, že v posledných mesiacoch geopolitické napätie a prerušenia dodávok zvýšili ceny hnojív v celej Európe. Na riešenie tejto situácie EK navrhuje dve krátkodobé opatrenia.
Po prvé, EK poskytuje finančnú pomoc poľnohospodárom, ktorí potrebujú kúpiť hnojivá, aby zaistili ďalšiu úrodu. V nasledujúcich týždňoch chce eurokomisia na tento účel zmobilizovať 540 miliónov eur. Začiatkom tohto týždňa navrhla zvýšiť poľnohospodársku rezervu o ďalších 300 miliónov eur z rozpočtu EÚ na rok 2026 nad rámec zostávajúcich finančných prostriedkov. Členské štáty ju budú môcť doplniť až o 200 % vnútroštátnych prostriedkov, čím sa celková dostupná finančná podpora zvýši na potenciálnych 1,5 miliardy eur.
Po druhé, EK navrhuje cielené úpravy spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré umožnia členským štátom poskytovať poľnohospodárom rýchlejšiu a flexibilnejšiu podporu pri prístupe k hnojivám.
Tieto opatrenia zahŕňajú nový systém likvidity v rámci rozvoja vidieka na podporu v krízových situáciách, možnosť pre členské štáty vyplácať priame platby poľnohospodárom skôr a tiež možnosť pre vlády upraviť svoj rozpočet na priame platby na kalendárny rok 2027.
Nový systém likvidity môže byť spolufinancovaný až do výšky 65 % z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a zahŕňať nevyužité finančné prostriedky, ktorým by inak hrozilo prepadnutie. Členské štáty môžu pridať národné financovanie až do výšky 200 %. Táto podpora môže byť vyplácaná ako pevná suma na hektár a implementovaná prostredníctvom strategických plánov spoločnej agropolitiky.
Pokiaľ ide o zálohové priame platby poľnohospodárom, členské štáty budú mať možnosť poskytnúť im do 16. októbra zvýšenú sadzbu záloh, čo im pomôže zlepšiť hotovostné toky. Návrh EK poskytuje členským štátom väčšiu flexibilitu pri riešení vplyvu vysokých cien hnojív úpravou ich alokácií na priame platby na kalendárny rok 2027. Cielené legislatívne zmeny zo strany EK budú teraz zaslané na schválenie Európskemu parlamentu a Rade EÚ (členské štáty).
Komisia spresnila, že bude pokračovať v plnení akčného plánu pre hnojivá, predloženého v máji, s cieľom znížiť vystavenie poľnohospodárov budúcim krízam a prostredníctvom týchto opatrení posilniť potravinovú bezpečnosť, strategickú autonómiu a konkurencieschopnosť EÚ.