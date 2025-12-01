< sekcia Ekonomika
Eurokomisia: Už je možné registrovať výrobky pod zemepisným označením
Podľa správy EK tento systém bude chrániť ikonické tovary, ako je české sklo, porcelán z Limoges, príbory Solingen či donegalský tvíd, ktorých reputácia a kvalita pramenia z miesta ich pôvodu.
Autor TASR
Brusel 1. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že EÚ otvára registráciu názvov remeselných a priemyselných výrobkov v rámci svojho nového systému zemepisných označení. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že od 1. decembra 2025 si môžu európski sklári, hrnčiari, nožiari, klenotníci a ďalší výrobcovia registrovať názvy svojich výrobkov v rámci nového systému zemepisných označení EÚ pre remeselný a priemyselný tovar.
Prvýkrát vôbec sa ochrana zemepisných označení, dlho používaná pre potraviny a nápoje, bude vzťahovať aj na nepoľnohospodárske výrobky, čím sa dokončí jednotný trh s produktami chránených zemepisných označení.
Ochránia sa tým tradičné zručnosti, podporia lokálne pracovné miesta a spotrebitelia dostanú možnosť rozpoznať pravé, vysoko kvalitné európske výrobky. „Premenou dedičstva na príležitosť posilní regionálne ekonomiky, zachová kultúrnu identitu a obmedzí falzifikáty online aj offline,“ uvádza sa v správe eurokomisie.
Výrobcovia môžu podať žiadosť prostredníctvom uznaného združenia alebo individuálne. Každá žiadosť musí obsahovať „špecifikáciu výrobku“ s uvedením názvu, výrobného procesu a zemepisnej oblasti a mala by byť predložená príslušnému vnútroštátnemu orgánu v členských štátoch EÚ.
Postup registrácie zemepisného označenia má dva kroky. Na národnej úrovni sa preskúma žiadosť a spustí sa národné konanie o námietkach. Na úrovni Únie žiadosť posúdi Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorý sa zaoberá konaním o námietkach v celej EÚ a rozhoduje o ochrane a registrácii.
Dánsko, Fínsko, Holandsko, Litva, Luxembursko, Malta a Švédsko získali výnimku pre národnú fázu a výrobcovia budú môcť výnimočne podať žiadosť priamo EUIPO, ktorý riadi celý postup.
Komisia môže zasiahnuť v prípadoch, keď by registrácia mohla ovplyvniť verejný poriadok alebo obchod a vonkajšie vzťahy EÚ.
Zemepisné označenia sú práva duševného vlastníctva, ktoré spájajú vlastnosti alebo povesť výrobku s jeho miestom pôvodu.
Nariadenie EÚ z októbra 2023 vytvára celoeurópsku ochranu remeselných a priemyselných zemepisných označení (CIGI). Nadväzuje na vyše 30 rokov fungujúci systém poľnohospodárskych zemepisných označení, ktorý chráni viac ako 3600 názvov a generuje približne 75 miliárd eur ročne - zhruba 15 % vývozu potravín a nápojov z EÚ. Toto nariadenie zavádza jednotný názov EÚ pre CIGI, čo umožňuje výrobcom zastaviť zneužívanie ich názvov a zabezpečiť si medzinárodnú ochranu. Existujúce národné remeselné a priemyselné zemepisné označenia zaniknú jeden rok po nadobudnutí účinnosti nariadenia, v decembri 2026.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
