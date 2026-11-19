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Eurokomisia v novembri vedie dve konania voči Slovensku
V prvom prípade EK zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko a vyzvala ho, aby zlepšilo svoje právne predpisy o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia.
Autor TASR
Brusel 19. novembra (TASR) - Európska komisia vo štvrtok vo svojom pravidelnom mesačnom súbore rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti oznámila, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. Voči Slovensku eurokomisia v novembri vedie dve konania, jedno v oblasti životného prostredia a druhé v oblasti dopravy.
Cieľom právnych konaní, ktoré sa týkajú rôznych oblastí politiky EÚ, je zabezpečiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.
V prvom prípade EK zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko a vyzvala ho, aby zlepšilo svoje právne predpisy o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia. Upozornila, že slovenská strana v plnej miere nevykonáva požiadavky Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor).
Vo februári 2024 EK zaslala Slovensku formálnu výzvu v tejto veci a keďže Bratislava neprijala opatrenia na odstránenie nedostatkov, ako ďalší právny krok nasleduje odôvodnené stanovisko. Slovensko má dva mesiace na to, aby odpovedalo a prijalo potrebné opatrenia, v opačnom prípade môže eurokomisia postúpiť vec Súdnemu dvoru EÚ.
V oblasti dopravy sa Slovensko ocitlo v skupine deviatich členských krajín, ktoré EK vyzýva, aby splnili svoje záväzky vyplývajúce z predpisov EÚ o mýte a diaľničných známkach za využívanie cestnej infraštruktúry. Okrem Slovenska formálne výzvy dostali aj Česko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko.
Dotknuté krajiny nesprávne previedli do národného práva alebo nesprávne uplatňovali revíziu smernice Eurovignette z roku 2022. Smernicou Eurovignette sa harmonizujú pravidlá týkajúce sa poplatkov založených na vzdialenosti (mýto) a poplatkov založených na čase (diaľničné známky) za využívanie cestnej infraštruktúry a externých nákladov cestnej dopravy v súlade so zásadami „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“. Táto smernica sa vzťahuje na všetky vozidlá so štyrmi alebo s viacerými kolesami.
Problémy nesprávneho prevedenia smernice sa týkajú širokého súboru povinností. Zahŕňajú uplatňovanie spoločnej metodiky výpočtu poplatku za využívanie infraštruktúry pre ťažké úžitkové vozidlá, povinnosť ponúkať známky pre osobné automobily, ktorých obdobie platnosti je úmerné obdobiu používania infraštruktúry vrátane jednodňového používania, a aj požiadavku, aby sa mýto vyberané za ťažké úžitkové vozidlá rozlišovalo podľa emisií CO2 z vozidiel.
Všetkých deväť členských štátov má dva mesiace na to, aby odpovedali na formálnu výzvu a vyriešili nedostatky, na ktoré eurokomisia poukázala. Ak neposkytnú uspokojivú odpoveď, EK ako ďalší právny krok môže zaslať odôvodnené stanovisko, v prípade Lotyšska to už bude podanie žaloby na Súdny dvor EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Cieľom právnych konaní, ktoré sa týkajú rôznych oblastí politiky EÚ, je zabezpečiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.
V prvom prípade EK zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko a vyzvala ho, aby zlepšilo svoje právne predpisy o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia. Upozornila, že slovenská strana v plnej miere nevykonáva požiadavky Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor).
Vo februári 2024 EK zaslala Slovensku formálnu výzvu v tejto veci a keďže Bratislava neprijala opatrenia na odstránenie nedostatkov, ako ďalší právny krok nasleduje odôvodnené stanovisko. Slovensko má dva mesiace na to, aby odpovedalo a prijalo potrebné opatrenia, v opačnom prípade môže eurokomisia postúpiť vec Súdnemu dvoru EÚ.
V oblasti dopravy sa Slovensko ocitlo v skupine deviatich členských krajín, ktoré EK vyzýva, aby splnili svoje záväzky vyplývajúce z predpisov EÚ o mýte a diaľničných známkach za využívanie cestnej infraštruktúry. Okrem Slovenska formálne výzvy dostali aj Česko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovinsko.
Dotknuté krajiny nesprávne previedli do národného práva alebo nesprávne uplatňovali revíziu smernice Eurovignette z roku 2022. Smernicou Eurovignette sa harmonizujú pravidlá týkajúce sa poplatkov založených na vzdialenosti (mýto) a poplatkov založených na čase (diaľničné známky) za využívanie cestnej infraštruktúry a externých nákladov cestnej dopravy v súlade so zásadami „používateľ platí“ a „znečisťovateľ platí“. Táto smernica sa vzťahuje na všetky vozidlá so štyrmi alebo s viacerými kolesami.
Problémy nesprávneho prevedenia smernice sa týkajú širokého súboru povinností. Zahŕňajú uplatňovanie spoločnej metodiky výpočtu poplatku za využívanie infraštruktúry pre ťažké úžitkové vozidlá, povinnosť ponúkať známky pre osobné automobily, ktorých obdobie platnosti je úmerné obdobiu používania infraštruktúry vrátane jednodňového používania, a aj požiadavku, aby sa mýto vyberané za ťažké úžitkové vozidlá rozlišovalo podľa emisií CO2 z vozidiel.
Všetkých deväť členských štátov má dva mesiace na to, aby odpovedali na formálnu výzvu a vyriešili nedostatky, na ktoré eurokomisia poukázala. Ak neposkytnú uspokojivú odpoveď, EK ako ďalší právny krok môže zaslať odôvodnené stanovisko, v prípade Lotyšska to už bude podanie žaloby na Súdny dvor EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)