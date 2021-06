Eurokomisia v rámci druhej emisie dlhopisov získala 15 miliárd eur

Brusel 29. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok prostredníctvom svojej druhej finančnej transakcie pre ozdravný program po koronakríze EÚ budúcej generácie (NGEU) získala 15 miliárd eur.



Komisia spresnila, že išlo o transakciu s dvoma tranžami, ktorá pozostávala z emisií päťročných dlhopisov vo výške 9 miliárd eur, splatných 6. júla 2026, a 30-ročných dlhopisov vo výške 6 miliárd eur, splatných 6. júla 2051.



Obe tranže podľa tlačovej správy EK vyvolali veľmi silný záujem investorov z celej Európy a zo sveta. Transakcia bola viac ako 11-krát prekročená, s ponukami presahujúcimi 170 miliárd eur.



Výsledkom bolo, že eurokomisia získala veľmi priaznivé cenové podmienky, pričom vychádzala z úspešnej prvej emisie NGEU zo začiatku tohto mesiaca a z dobrej výkonnosti programu SURE.



Po utorňajšej transakcii platí, že EK už vyzbierala 35 miliárd eur pre ozdravný program NGEU, ktorý je určený na financovanie investícií pre zotavenie Európy z koronakrízy a jej následkov a na modernizáciu v prospech ekologickejšej a digitálnejšej ekonomiky.



Získané finančné prostriedky sa použijú na prvé platby v rámci ozdravného programu, a to aj v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) a rôznych rozpočtových programov EÚ.



Komisia do konca roka 2021 očakáva získanie dlhopisov vo výške okolo 80 miliárd eur, ktoré budú doplnené krátkodobými zmenkami EÚ.