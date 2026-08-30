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Eurokomisia varuje pred zvrátením míľnikov Plánu obnovy
Komisia momentálne posudzuje ôsmu a deviatu žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur z celkového balíka.
Autor TASR
Bratislava 30. augusta (TASR) - Vďaka Plánu obnovy a odolnosti dostalo Slovensko od Európskej únie (EÚ) na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky 6,4 miliardy eur. Ich uvoľnenie je viazané na splnenie národného plánu míľnikov a cieľov, pričom konečný termín na ich splnenie pripadá na 31. augusta 2026. Konečné platby v rámci Plánu obnovy je potrebné zrealizovať najneskôr do 31. decembra tohto roka. Európska komisia (EK) zároveň varuje pred zvrátením míľnikov a cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo pozastaveniu či kráteniu platieb. TASR o tom informovala hovorkyňa Zastúpenia EK na Slovensku Katarína Touquet Jaremová.
„Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojím objemom viac ako päť percent slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho míľniky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia Plánu obnovy v roku 2021 v tesnom kontakte so slovenskými partnermi, aby im pomohla využiť tieto jedinečné európske finančné prostriedky čo najefektívnejšie na zmysluplné reformy a investície v prospech tejto krajiny a jej obyvateľov,“ priblížil vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Peter Stano.
Následne podľa jeho slov EK posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých míľnikov a cieľov slovenskými úradmi a schvaľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy Plánu obnovy. „Zodpovedné a dôsledné naplnenie Plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády a bude kľúčové pre modernizáciu nielen Slovenska, ale aj celej Európskej únie,“ doplnil. Slovensko už predložilo EK všetky žiadosti o platbu v rámci Plánu obnovy a odolnosti.
Komisia momentálne posudzuje ôsmu a deviatu žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur z celkového balíka. Tieto dve posledné žiadosti o platbu vyžadujú splnenie 83 míľnikov a cieľov. Sú medzi nimi dôležité reformy, napríklad v oblasti školstva a životného prostredia, ako aj veľké investičné projekty, napríklad do zdravotníctva a digitalizácie.
Financie z Plánu obnovy predstavujú pre Slovensko grant - čiže nejde o pôžičku, ale o peniaze, ktoré SR dostala z bruselských zdrojov, ozrejmila Touquet Jaremová. Tieto európske investície pomohli podľa jej slov v krajine zafinancovať výstavbu materských škôl, zateplenie budov, superpočítače, stavbu dvoch kľúčových nemocníc v Martine a Banskej Bystrici a množstvo ďalších projektov, na ktoré štát nemal alebo nemohol vyčleniť svoje národné zdroje.
„Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojím objemom viac ako päť percent slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho míľniky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia Plánu obnovy v roku 2021 v tesnom kontakte so slovenskými partnermi, aby im pomohla využiť tieto jedinečné európske finančné prostriedky čo najefektívnejšie na zmysluplné reformy a investície v prospech tejto krajiny a jej obyvateľov,“ priblížil vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Peter Stano.
Následne podľa jeho slov EK posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých míľnikov a cieľov slovenskými úradmi a schvaľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy Plánu obnovy. „Zodpovedné a dôsledné naplnenie Plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády a bude kľúčové pre modernizáciu nielen Slovenska, ale aj celej Európskej únie,“ doplnil. Slovensko už predložilo EK všetky žiadosti o platbu v rámci Plánu obnovy a odolnosti.
Komisia momentálne posudzuje ôsmu a deviatu žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšných 1,2 miliardy eur z celkového balíka. Tieto dve posledné žiadosti o platbu vyžadujú splnenie 83 míľnikov a cieľov. Sú medzi nimi dôležité reformy, napríklad v oblasti školstva a životného prostredia, ako aj veľké investičné projekty, napríklad do zdravotníctva a digitalizácie.
Financie z Plánu obnovy predstavujú pre Slovensko grant - čiže nejde o pôžičku, ale o peniaze, ktoré SR dostala z bruselských zdrojov, ozrejmila Touquet Jaremová. Tieto európske investície pomohli podľa jej slov v krajine zafinancovať výstavbu materských škôl, zateplenie budov, superpočítače, stavbu dvoch kľúčových nemocníc v Martine a Banskej Bystrici a množstvo ďalších projektov, na ktoré štát nemal alebo nemohol vyčleniť svoje národné zdroje.