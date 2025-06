Eurokomisia víta dohodu inštitúcií EÚ o predĺžení skladovania plynu

Brusel 25. júna (TASR) - Európska komisia privítala politickú dohodu o predĺžení skladovania plynu, ktorú v utorok (24. 6.) dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ (členské štáty) o návrhu predĺžiť účinnosť nariadenia EÚ o skladovaní plynu do konca roka 2027. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia v správe pre médiá spresnila, že predĺženie povinností týkajúcich sa uskladňovania plynu na nasledujúce dva roky výrazne prispeje k zachovaniu bezpečnosti dodávok energie v EÚ a stability trhu s plynom. Pomôže tým, že bude koordinovaným spôsobom stimulovať prípravy na nadchádzajúce zimné sezóny v celej Únii.



Podľa uzavretej politickej dohody medzi inštitúciami EÚ budú musieť členské štáty dosiahnuť úroveň 90 % naplnenia zásobníkov plynu každý rok, ale budú mať väčšiu flexibilitu na dosiahnutie tohto cieľa, pričom zohľadnia vývoj na trhu s plynom.



To v praxi znamená, že cieľ týkajúci sa skladovania plynu možno dosiahnuť v období od 1. októbra do 1. decembra každého roka. Trajektórie dopĺňania zásobníkov plynu sú orientačné, pokiaľ členské štáty nerozhodnú inak. Členské štáty budú mať väčšiu flexibilitu aj pri dosahovaní povinných cieľov v prípade zložitých trhových podmienok alebo technických obmedzení.



Európska komisia zdôraznila, že bude úzko spolupracovať s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť optimálne dopĺňanie zásobníkov plynu, a to aj preskúmaním plného potenciálu spoločných nákupov plynu. Bude tiež pokračovať v monitorovaní bezpečnosti dodávok plynu v celej EÚ a vývoja na trhu, a to aj prostredníctvom Koordinačnej skupiny pre plyn s členskými štátmi.



Po utorňajšej politickej dohode musí nariadenie formálne prijať Európsky parlament počas hlasovania v pléne a aj Rada EÚ. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.



V júni 2022, v čase vrcholiacej energetickej krízy spojenej s ruskou inváziou na Ukrajine, EÚ zaviedla nariadenie o skladovaní plynu ako súčasť svojho úsilia o zabezpečenie dostatočných dodávok energie pre európske domácnosti a podniky počas celej zimy. Kapacity EÚ na skladovanie plynu a zásobníky totiž zabezpečujú približne tretinu zimných dodávok Únie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)