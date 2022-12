Eurokomisia víta dohodu krajín EÚ o zdanení nadnárodných spoločností

Brusel 13. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala dohodu o minimálnom zdanení nadnárodných spoločností, ktorú sa uplynulý pondelok večer podarilo dosiahnuť členským štátom pod vedením českého predsedníctva v Rade EÚ.



Dohoda o novej smernici navrhnutej Európskou komisiou zabezpečí uplatňovanie minimálnej efektívnej sadzby dane pre veľké nadnárodné skupiny.



Vďaka "historickej dohode" medzi členskými krajinami, ktorú do pondelka blokovalo Maďarsko, je EÚ bližšie k naplneniu svojho prísľubu, že bude medzi prvými, ktorí zavedú daňovú reformu OECD.



Komisia zdôraznila, že keď sa dohoda začne vykonávať v praxi, vnesie do medzinárodného rámca pre zdaňovanie právnických osôb spravodlivosť, transparentnosť a stabilitu.



Smernica, ktorú musí Rada EÚ formálne prijať písomným postupom, obsahuje spoločný súbor pravidiel pre výpočet 15-% minimálnej efektívnej sadzby dane. Cieľom je zabezpečiť jej dôsledné a jednotné uplatňovanie v celej EÚ.



Minimálnu sadzbu dane vo výške 15 % odsúhlasilo na globálnej úrovni 137 krajín.



Tieto pravidlá budú platiť pre nadnárodné skupiny podnikov a veľké vnútroštátne skupiny v EÚ, ktoré majú kombinované finančné príjmy viac ako 750 miliónov eur ročne. Budú sa vzťahovať na všetky veľké skupiny, domáce aj medzinárodné, ktorých materská alebo dcérska spoločnosť sa nachádza v členskom štáte EÚ.



Nová smernica upravuje aj situáciu, keď krajina, v ktorej má sídlo dcérska spoločnosť, minimálnu efektívnu sadzbu neuplatňuje. V takom prípade členský štát, v ktorom sídli materská spoločnosť, uplatní tzv. dodatočnú daň.



Smernica takisto zabezpečí efektívne zdaňovanie v situáciách, keď sa materská spoločnosť nachádza mimo EÚ v krajine s nízkym zdanením, ktorá neuplatňuje rovnocenné pravidlá.



Členské štáty musia nové pravidlá implementovať do 31. decembra 2023.



Komisia pripomenula, že zabezpečenie globálnej minimálnej úrovne zdaňovania právnických osôb je jedným z dvoch pracovných okruhov globálnej dohody OECD (pilier 2). Druhým okruhom je čiastočné prerozdelenie práv zdanenia (pilier 1). Pôjde o úpravu medzinárodných pravidiel, týkajúcich sa toho, ako sa delí zdaňovanie ziskov najväčších a najziskovejších nadnárodných spoločností medzi krajinami, aby sa zohľadnila meniaca sa povaha obchodných modelov a schopnosť spoločností podnikať bez fyzickej prítomnosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)