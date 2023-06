Eurokomisia vydala návrhy k platbe hotovosťou a digitálnemu euru v EÚ

Brusel 28. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila dva návrhy s cieľom zabezpečiť, aby ľudia a podniky mohli naďalej platiť eurobankovkami a euromincami, mať prístup k nim v celej eurozóne a stanoviť rámec pre digitálne euro, ktoré môže Európska centrálna banka (ECB) vydať v budúcnosti ako doplnok k hotovostnému euru.



Komisia pripomenula, že v eurozóne a mimo nej sú ľudia a podniky už vyše dve desaťročia zvyknutí platiť euromincami a eurobankovkami. Zatiaľ, čo 60 % opýtaných ľudí by chcelo mať naďalej možnosť používať hotovosť, čoraz väčší počet ľudí platí digitálne, pričom používa karty a aplikácie vydané bankami a inými digitálnymi a finančnými spoločnosťami.



S cieľom zohľadniť tieto trendy EK navrhla dva súbory opatrení, ktoré sa navzájom podporujú, aby sa zabezpečilo, že občania budú mať obe možnosti, hotovostné aj digitálne euro.



Legislatívny návrh, ktorý stanovuje právny rámec pre možné digitálne euro, ako doplnok k eurobankovkám a eurominciam, zabezpečí, aby ľudia a podniky mali alternatívu, ktorá im umožní digitálne platiť všeobecne akceptovanou, lacnou, bezpečnou a odolnou formou verejných peňazí.



Stredajším návrhom, po tom ako ho prijmú Európsky parlament a Rada EÚ, sa stanoví právny rámec pre digitálne euro. Rozhodnutie o tom, či a kedy sa emituje digitálne euro, bude úlohou Európskej centrálnej banky. Tá, podobne ako iné centrálne banky na celom svete, skúma možnosť zavedenia digitálneho eura ako doplnku k hotovosti. Digitálne euro by fungovalo ako digitálna peňaženka, znamenalo by väčší výber pre spotrebiteľov a silnejšiu medzinárodnú úlohu eura. Je to dôležité aj v kontexte rozvíjajúceho sa trhu s kryptomenami.



Banky a iní poskytovatelia platobných služieb v EÚ by digitálne euro distribuovali ľuďom a podnikom. Základné služby v digitálnom eure by sa jednotlivcom poskytovali bezplatne. Ľudia, ktorí nemajú bankový účet, by mohli mať účet na pošte alebo v inom verejnom subjekte, ten by mal byť jednoduchý na používanie aj pre osoby so zdravotným postihnutím.



Obchodníci v eurozóne by boli povinní prijímať digitálne euro, s výnimkou malých obchodníkov, ktorí sa rozhodnú neprijímať digitálne platby (keďže náklady na zriadenie infraštruktúry na takéto platby by boli neprimerané).



Hotovostné euro je "zákonným platidlom" v eurozóne. Cieľom návrhu EK je stanoviť v právnych predpisoch, čo to znamená, so zameraním na dva aspekty, akceptácia hotovosti a prístup k nej. V niektorých členských štátoch a odvetviach sa totiž vynorili problémy s akceptáciou hotovosti. Niektorí ľudia zas majú problémy s prístupom k hotovosti v dôsledku zatvorenia bankomatov a pobočiek bánk.



Cieľom návrhu EK je zabezpečiť pokračujúcu akceptáciu hotovosti v celej eurozóne a zaistiť, aby ľudia mali dostatočný prístup k hotovosti, a preto členské štáty budú musieť zabezpečiť rozsiahlu akceptáciu platieb v hotovosti, ako aj dostatočný a účinný prístup k nej. Budú musieť monitorovať situáciu, podávať o nej správy a prijímať opatrenia na riešenie všetkých identifikovaných problémov.



Návrh zabezpečí, aby si každý v eurozóne mohol slobodne vybrať uprednostňovaný spôsob platby a mal prístup k základným hotovostným službám. Zabezpečí sa ním finančné začlenenie zraniteľných skupín, ktoré majú tendenciu viac sa spoliehať na hotovostné platby, ako sú napríklad starší ľudia.