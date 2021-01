Eurokomisia vydala sociálne dlhopisy v hodnote 14 miliárd eur

Brusel 27. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že zrealizovala prvé tohtoročné emisie sociálnych dlhopisov v hodnote 14 miliárd eur. Emisie boli vydané v rámci nástroja SURE, ktorý je zameraný na podporu zamestnanosti a ochranu pracovných miest v EÚ počas mimoriadnych situácií.



Komisia spresnila, že emisia pozostáva z dvoch dlhopisov, jeden vo výške 10 miliárd eur so splatnosťou v júni 2028 a druhá v hodnote 4 miliardy eur so splatnosťou v novembri 2050.



Podobne ako pri vlaňajších emisiách sociálnych dlhopisov bol o ne medzi investormi vysoký dopyt.



Eurokomisár zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje Johannes Hahn v tejto súvislosti uviedol, že stredajšia emisia dlhopisov cez program SURE je pokračovaním vlaňajšieho pozoruhodného úspechu. "Aj táto emisia ukázala veľký záujem trhu o dlhopisy EÚ. To je skvelá správa pre Úniu ako emitenta. Dodáva nám istotu, že úspešne dokončíme emisie cez SURE a spustíme program poskytovania pôžičiek cez ozdravný plán EÚ budúcej generácie," uviedol Hahn v správe pre médiá.



Komisia spresnila, že cena sedemročného dlhopisu bola ocenená negatívnym výnosom -0,497 %, čo znamená, že za každých 105 eur, ktoré členské štáty dostanú, po splatnosti dlhopisu splatia 100 eur. Negatívna úroková výhoda sa prenesie priamo na členské štáty, ktoré cez plán obnovy po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur môžu žiadať vysoko výhodné pôžičky na svoje ozdravné a reformné ciele. Druhý, 30-ročný dlhopis, bol ocenený na 0,134 %, čo je vynikajúci výsledok pre takúto dobu splatnosti.



Išlo v poradí už o štvrtú emisiu sociálnych dlhopisov v rámci programu SURE. Vďaka prvým trom vlaňajším emisiám od konca októbra do konca novembra získalo 15 členských štátov EÚ, vrátane Slovenska, priame pôžičky v hodnote takmer 40 miliárd eur. V priebehu roku 2021 sa EK bude usilovať získať ďalších 35 miliárd eur vydaním dlhopisov cez nástroj SURE.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)