Eurokomisia vyplatila Nemecku prvú tranžu z fondu obnovy EÚ

Brusel 26. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok uviedla, že Nemecko dostalo svoju prvú tranžu vo výške 2,25 miliardy eur v rámci svojho národného plánu obnovy a odolnosti.



Predbežné financovanie v uvedenej sume zodpovedá 9 % celkových finančných prostriedkov, ktoré Nemci dostanú cez Nástroj na obnovu a odolnosť (RRF) s palebnou silou 723,8 miliardy eur, ktorý je "hnacím motorom" ozdravného plánu EÚ po koronakríze.



Nemecko je v poradí už deviatou členskou krajinou, ktorá dostala predbežné financovanie. Doteraz boli príjemcami prvej tranže Belgicko, Francúzsko, Grécko, Litva, Luxembursko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko.



Komisia upozornila, že zaslaná platba v podobe predbežného financovania pomôže naštartovať implementáciu zásadných investičných a reformných opatrení uvedených v nemeckom pláne obnovy a odolnosti.



Nemecko má počas trvania viacročného plánu obnovy získať celkovo 25,6 miliardy eur v podobe grantov.



Nemecko chce z celkového balíka investovať 1,5 miliardy eur do zeleného vodíka s cieľom pomôcť dekarbonizácii nemeckého hospodárstva. Sumu 2,5 miliardy Berlín použije na pomoc občanom pri nákupe viac ako 800.000 dekarbonizovaných vozidiel.



V oblasti digitálnej transformácie nemecký plán obnovy vynaloží 3 miliardy eur na digitálne sprístupnenie viac ako 215 verejných služieb a 2,25 miliardy eur vyčlení na cezhraničné európske iniciatívy v oblasti mikroelektroniky a cloudových infraštruktúr ďalšej generácie.



Pre posilnenie ekonomickej a sociálnej odolnosti chce národný plán obnovy investovať 3 miliardy eur do modernizácie nemocníc s cieľom zlepšiť ich digitálnu infraštruktúru, pohotovostné kapacity, robotiku a IT a kybernetickú bezpečnosť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)