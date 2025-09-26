< sekcia Ekonomika
Eurokomisia vyplatila Česku 1,57 miliardy eur v rámci plánu obnovy
Autor TASR
Brusel 26. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že vyplatila Česku 1,57 miliardy eur vo forme grantov a 41 miliónov eur vo forme úverov, čo predstavuje štvrtú platbu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktorý je ústredným prvkom plánu obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU). Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že uvedené sumy sa vzťahujú na skutočne vykonanú platbu bez započítania počiatočných finančných prostriedkov pridelených na začiatku plánu. Česko predložilo EK štvrtú žiadosť o platbu v rámci RRF 16. júna 2025. Táto žiadosť obsahuje 58 míľnikov a cieľov, ktoré sa týkajú 23 reforiem a 26 investícií.
Podľa správy EK medzi navrhované opatrenia patrí modernizácia zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj skladovanie elektriny, riadenie spotreby a výroby a pripojenia k rozvodnej sieti. To umožnia legislatívne reformy, ktoré zjednodušujú udeľovanie licencií a povolení.
Zo schválených finančných prostriedkov sa bude financovať aj 21 projektov na výstavbu nových zdravotníckych zariadení, rekonštrukciu existujúcich a nákup najmodernejšieho vybavenia na zlepšenie kapacity a kvality rehabilitačnej starostlivosti o pacientov.
Komisia koncom júla vydala pozitívne predbežné posúdenie žiadosti Česka o platbu. Vďaka kladnému stanovisku Hospodárskeho a finančného výboru Rady EÚ mohla eurokomisia pristúpiť ku konečnému rozhodnutiu o vyplatení finančných prostriedkov.
Komplexný plán obnovy a odolnosti Česka je podporený grantmi vo výške 8,4 miliardy eur a úvermi vo výške 448 miliónov eur. Piatková platba zvýši celkové vyplatené finančné prostriedky na 67 % pridelenej sumy národného plánu, pričom viac ako polovica stanovených míľnikov a cieľov Česka už bola dosiahnutá.
Komisia pripomenula, že rovnako ako vo všetkých členských štátoch, aj platby Česku v rámci RRF sú založené na výkonnosti a podmienené úspešnou implementáciou jeho plánu obnovy a odolnosti.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
