Eurokomisia vyplatila Grécku 4 miliardy eur v rámci plánu obnovy

Brusel 9. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že vyplatila Grécku štyri miliardy eur na predbežné financovanie programov uvedených v jeho národnom pláne obnovy a odolnosti.



Potom, ako eurokomisia minulý týždeň vyplatila Belgicku, Luxembursku a Portugalsku takmer tri miliardy eur v rámci predbežného financovania ich národných plánov obnovy a odolnosti, rovnaký prístup zvolila aj voči Grécku.



Členské štáty EÚ, ktorých plán obnovy bol schválený eurokomisiou aj ministrami financií eurobloku, majú nárok na predbežné financovanie až do výšky 13 % z celkovej sumy ich národných plánov obnovy. V prípade Grécka to znamená štyri miliardy eur.



Komisia pripomenula, že predbežné financovanie pomôže urýchliť implementáciu základných investičných a reformných opatrení uvedených v gréckom pláne obnovy a odolnosti. Exekutíva EÚ schválila uvedenú sumu na základe popisu investícií a reforiem opísaných v pláne obnovy a odolnosti Grécka. Počas trvania tohto plánu by Grécko malo získať celkom 30,5 miliardy eur - 17,8 miliardy eur vo forme grantov a 12,7 miliardy eur vo forme výhodných pôžičiek.



Predbežné financovanie bude EK vyplácať cez Nástroj na obnovu a odolnosť (RRF), ktorý je hnacím motorom multimiliardového ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU). Na RRF bolo vyčlenených 723,8 miliardy eur.