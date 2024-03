Eurokomisia vyšetruje technologických gigantov Apple, Alphabet a Meta

Brusel 25. marca (TASR) - Európska komisia (EK) bude vyšetrovať spoločnosti Apple, Alphabet a Meta pre podozrenie z porušenia pravidiel Európskej únie (EÚ) v oblasti služieb. Ide o prvé vyšetrovanie nedodržiavania pravidiel podľa zákona EÚ o digitálnych trhoch (DMA), ktorý nadobudol účinnosť začiatkom marca. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Zákon o digitálnych trhoch reguluje správanie spoločností, ktoré Komisia považuje za tzv. "strážcov prístupu" v digitálnej ekonomike. Do tejto kategórie patria spoločnosti, ktoré majú v digitálnom hospodárstve EÚ silné a pevné postavenie a pôsobia ako sprostredkovateľ medzi mnohými používateľmi a podnikmi.



Vyšetrovanie spoločností Alphabet, ktorá je vlastníkom internetového vyhľadávača Google, a výrobcu iPhonov Apple sa týka podozrenia z nedodržiavania ustanovenia DMA, podľa ktorého musia strážcovia prístupu bezplatne presmerovať zákazníkov na ponuky mimo svojich vlastných obchodov s aplikáciami. Predmetom skúmania je aj to, či Alphabet uprednostňuje svoje vlastné služby vo výsledkoch vyhľadávania Google a či Apple dodržiava viaceré pravidlá týkajúce sa operačného systému iOS pre jeho smartfóny a tablety.



Spoločnosť Meta, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook, Messenger, Instagram a Threads, čelí vyšetrovaniu v súvislosti s jej politikou, v rámci ktorej žiada používateľov, aby si vybrali medzi spoplatneným prístupom k jej službám a súhlasom so spracovaním svojich osobných údajov v rámci jednotlivých platforiem.