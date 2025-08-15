< sekcia Ekonomika
Eurokomisia vyzvala Čínu na zrušenie sankcií voči litovským bankám
Peking v roku 2021 vyhostil litovského veľvyslanca v reakcii na to, že Litva povolila Taiwanu otvoriť styčný úrad vo Vilniuse.
Autor TASR
Brusel 15. augusta (TASR) - Európska únia požaduje od čínskej vlády zrušenie „neopodstatnených“ sankcií voči dvom litovským bankám v spore, ktorý pramení z dlhodobého napätia medzi Litvou a Čínou a dôvodom ktorého je Taiwan. Na správu informačného portálu euronews.com upozornil spravodajca TASR.
Európska únia vyzvala Čínu, aby zrušila sankcie uvalené na dve litovské banky ako odvetu za sankcie EÚ voči čínskym veriteľom, ktoré majú spojitosť s ruskou vojnou voči Ukrajine.
Peking v priebehu tohto týždňa oznámil reštriktívne opatrenia voči Urbo Bank a Mano Bank aj napriek tomu, že tieto litovské banky nepôsobia v Číne. Euronews pripomenul, že tieto opatrenia zdôrazňujú prehlbujúci sa rozdiel medzi Bruselom a Pekingom vo veci čínskej podpory Ruska v jeho vojne proti Ukrajine.
Hovorca Európskej komisie Olof Gill vo štvrtok (14. 8.) obhajoval sankcie eurobloku voči čínskym bankám. Zdôraznil, že Čína musí rešpektovať problémy, ktoré EÚ identifikovala a dodal, že sankcie sú „ústredným bodom nášho úsilia minimalizovať účinnosť ruskej vojnovej mašinérie“.
Podľa Gilla sa eurokomisia nedomnieva, že čínske protiopatrenia postihujúce litovské banky majú nejaké opodstatnenie, a preto vyzýva Čínu, aby ich odstránila.
V poradí 18 balík sankcií EÚ voči Rusku, prijatý v júli, ktorý začal platiť 9. augusta, zahŕňa okrem iného aj čínske banky Heihe Rural Commercial Bank a Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. Únia ich obviňuje z poskytovania služieb v oblasti kryptoaktív, ktoré pomáhajú Moskve obchádzať predošlé sankčné obmedzenia.
Čínske ministerstvo pri vysvetľovaní sankcií voči litovským bankám uviedlo, že sankcie EÚ voči čínskym firmám majú „vážny negatívny vplyv na hospodárske a obchodné vzťahy a finančnú spoluprácu medzi Čínou a EÚ“.
Banky a vláda v Litve podľa Euronews uviedli, že tieto sankcie neočakávali, pravdepodobne však budú mať iba slabý vplyv.
„Podľa predbežného posúdenia toto rozhodnutie nebude mať významný vplyv ani na finančný systém krajiny, ani na činnosti samotných bánk, keďže obchodné modely spomínaných bánk sú zamerané na miestny trh,“ uviedla v stredu (13. 8.) v oficiálnom vyhlásení Litovská centrálna banka. Predstavitelia Urbo Bank spresnili, že nemajú žiadne obchodné kontakty s čínskymi fyzickými ani právnickými osobami, a preto sankcie zo strany Pekingu nebudú mať žiadny vplyv na činnosť banky.
Peking v roku 2021 vyhostil litovského veľvyslanca v reakcii na to, že Litva povolila Taiwanu otvoriť styčný úrad vo Vilniuse. Čína považuje Taiwan za odtrhnutú provinciu a zakazuje iným krajinám formálne vzťahy s Tchaj-pejom. V roku 2024 Litva vyhostila čínskych diplomatov po tom, ako sa čínska loď mala podieľať na operácii pretrhnutia dvoch podmorských káblov na dne Baltského mora. Jeden z káblov spája Litvu so Švédskom.
