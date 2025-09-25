< sekcia Ekonomika
Eurokomisia začala vyšetrovanie nemeckej softvérovej firmy SAP
SAP je najhodnotnejšou nemeckou spoločnosťou.
Autor TASR
Brusel 25. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) začala vyšetrovanie nemeckej softvérovej firmy SAP. Dôvodom sú „možné praktiky“, ktoré porušujú pravidlá hospodárskej súťaže. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
SAP je podozrivá z narúšania hospodárskej súťaže v oblasti údržby a podporných služieb pre svoj „populárny softvér na riadenie podnikania“, uviedla vo štvrtok Komisia.
SAP vyžaduje od zákazníkov, aby používali jej interné programy údržby.
„Spoločnosť SAP sa domnieva, že jej vlastné usmernenia a opatrenia sú plne v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže. Obavy Komisie však berieme vážne a úzko s ňou spolupracujeme na hľadaní riešenia,“ uviedla SAP. Dodala, že „sa neočakáva žiadny podstatný vplyv vyšetrovania na svoje finančné výsledky“.
Predmetný softvér na riadenie podnikania sa nazýva Enterprise Resource Planning (ERP) a môže byť umiestnený na vlastnom serveri danej spoločnosti alebo prostredníctvom cloudu na serveroch SAP.
Podľa predbežného posúdenia Komisie SAP „vyžaduje od zákazníkov, aby požívali aj jej služby údržby softvéru ERP“. Okrem toho, zákazníci sú tiež povinní „zvoliť si rovnaký typ údržby a podpory za rovnakých cenových podmienok pre všetok svoj lokálny ERP softvér od SAP“.
To by mohlo brániť zákazníkom v „kombinovaní a porovnávaní“ rôznych poskytovateľov, ktorí ponúkajú rôzne ceny a úrovne podpory, uviedla Komisia.
Európska komisia obviňuje SAP aj z toho, že zákazníkom neumožňuje zrušiť služby údržby a podpory pre nevyužité softvérové licencie. To znamená, že naďalej platia za služby, ktoré nepotrebujú. Podľa Komisie praktiky SAP a správanie voči zákazníkom možno kvalifikovať ako „nekalé obchodné podmienky“. Komisia teraz vykoná „hĺbkové vyšetrovanie“ tejto záležitosti. SAP môže medzitým predložiť záväzky týkajúce sa zmien. V opačnom prípade môže spoločnosti hroziť pokuta.
SAP je najhodnotnejšou nemeckou spoločnosťou. Tento rok sa v jednom momente umiestnila na prvom mieste aj v celej Európe. Firma je najznámejšia vďaka softvéru ERP, ktorý sa bežne používa v oblasti podnikových financií, ľudských zdrojov a projektového riadenia vo firmách po celej krajine.
