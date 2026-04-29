Eurokomisia žaluje Maďarsko pre daň zo ziskov zahraničných reťazcov
Mimoriadna daň neprimerane silno postihuje maloobchod pod zahraničnou kontrolou, ako je Spar, zatiaľ čo domáce spoločnosti nepodliehajú rovnakým maximálnym sadzbám.
Autor TASR
Brusel 29. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) podá na Maďarsko žalobu pred Súdnym dvorom EÚ (SDEÚ). Dôvodom je mimoriadna daň zo ziskov obchodných reťazcov, ktorá podľa jej názoru diskriminuje zahraničné spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Obchodný reťazec Spar s podporou rakúskej vlády opakovane vyzýval Komisiu, aby zasiahla. Tá začala konanie voči Maďarsku na jeseň 2024 a minulý rok v júni poslala vláde v Budapešti druhé upozornenie. V stredu sa Komisia rozhodla postúpiť o krok ďalej. Mimoriadna daň neprimerane silno postihuje maloobchod pod zahraničnou kontrolou, ako je Spar, zatiaľ čo domáce spoločnosti nepodliehajú rovnakým maximálnym sadzbám. V uplynulých rokoch bola táto daň jedným z hlavných sporných bodov vo vzťahoch medzi Rakúskom a Maďarskom.
