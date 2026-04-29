Streda 29. apríl 2026
Eurokomisia žaluje Maďarsko pre daň zo ziskov zahraničných reťazcov

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Mimoriadna daň neprimerane silno postihuje maloobchod pod zahraničnou kontrolou, ako je Spar, zatiaľ čo domáce spoločnosti nepodliehajú rovnakým maximálnym sadzbám.

Autor TASR
Brusel 29. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) podá na Maďarsko žalobu pred Súdnym dvorom EÚ (SDEÚ). Dôvodom je mimoriadna daň zo ziskov obchodných reťazcov, ktorá podľa jej názoru diskriminuje zahraničné spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Obchodný reťazec Spar s podporou rakúskej vlády opakovane vyzýval Komisiu, aby zasiahla. Tá začala konanie voči Maďarsku na jeseň 2024 a minulý rok v júni poslala vláde v Budapešti druhé upozornenie. V stredu sa Komisia rozhodla postúpiť o krok ďalej. Mimoriadna daň neprimerane silno postihuje maloobchod pod zahraničnou kontrolou, ako je Spar, zatiaľ čo domáce spoločnosti nepodliehajú rovnakým maximálnym sadzbám. V uplynulých rokoch bola táto daň jedným z hlavných sporných bodov vo vzťahoch medzi Rakúskom a Maďarskom.
.

Neprehliadnite

MICHELKO: Zvýšenie dôchodkov pre 90-ročných má šancu na schválenie

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

HRABKO KOMENTUJE REFERENDUM: Slová a skutky

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria