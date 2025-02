Eurokomisia zareaguje na potenciálne clá USA na oceľ a hliník

Brusel 10. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok poobede oznámila, že zareaguje na potenciálne clá Spojených štátov na oceľ a hliník pôvodom z krajín Európskej únie (EÚ). Informuje o tom spravodajca TASR.



Hovorca EK pre oblasť obchodu Olof Gill pre zástupcov médií uviedol, že v tejto fáze exekutíva EÚ nedostala žiadne oficiálne oznámenie o uvalení dodatočných ciel na tovary z EÚ.



"Bez podrobností alebo písomného vysvetlenia nebudeme reagovať na všeobecné oznámenia. EÚ nevidí žiadne opodstatnenie pre uvalenie ciel na vývoz jej tovarov. Budeme reagovať v zmysle ochrany záujmov európskych podnikov, pracovníkov a spotrebiteľov pred neopodstatnenými opatreniami," uvádza sa v oficiálnom oznámení eurokomisie.



Podľa uvedeného dokumentu by uvalenie ciel americkou administratívou bolo "nezákonné a ekonomicky kontraproduktívne", najmä vzhľadom na hlboko integrované výrobné reťazce, ktoré EÚ a USA spoločne vytvorili prostredníctvom transatlantického obchodu a investícií.



"Tarify sú v podstate dane. Zavedením ciel by USA zdanili svojich vlastných občanov, zvýšili by náklady pre podnikanie a podporili infláciu. Okrem toho clá zvyšujú ekonomickú neistotu a narúšajú efektívnosť a integráciu globálnych trhov," odkazuje vyhlásenie exekutívy EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)