Eurokomisia žiada členské štáty EÚ, aby pokračovali v úspore plynu

Brusel 27. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok vyzvala členské štáty EÚ, aby pokračovali v prijímaní dobrovoľných opatrení na zachovanie kolektívneho zníženia dopytu po plyne na úrovni o 15 percent menej v porovnaní s priemerným dopytom v období od apríla 2017 do marca 2022.



Komisia pripomenula, že úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej krízy, ktorú podnietila invázia Ruska na Ukrajinu pred dvoma rokmi.



EÚ v období od augusta 2022 do decembra 2023 spoločne znížila dopyt po plyne o 18 %, čím ušetrila približne 101 miliárd kubických metrov plynu. Toto úsilie presahuje cieľ úspor vo výške 15 %, ktorý bol dohodnutý v rámci núdzových právnych predpisov prijatých v lete 2022, a bolo nevyhnutné na zachovanie stabilných dodávok, stabilizáciu trhov s energiou v EÚ a vyjadrenie solidarity s Ukrajinou.



Platnosť núdzových právnych predpisov EÚ uplynie 31. marca. Situácia je stabilnejšia ako za posledné dva roky, ale EK navrhla pokračovať v opatreniach na zníženie dopytu po plyne. Komisia vyzvala členské štáty, aby naďalej prijímali dobrovoľné opatrenia na zachovanie spoločného zníženia dopytu po plyne o 15 % v porovnaní s priemerným dopytom od apríla 2017 do marca 2022.



O tomto návrhu bude rokovať eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová s ministrami členských krajín pre energetiku na budúci pondelok (4. 3.) v Bruseli.



Po zavedení širokej škály núdzových opatrení, od spustenia ruskej agresie, sa energetický výhľad EÚ zlepšil: dodávky sú diverzifikovanejšie, zaistila sa väčšia kapacita energie z obnoviteľných zdrojov a dosiahli sa pôsobivé úspory energie keď zásobníky plynu sú na "zdravšej" úrovni. To prispelo k zníženiu a stabilizácii cien v celej Európe.



Avšak vzhľadom na geopolitické napätie, napäté globálne trhy s plynom a cieľ EÚ odstaviť ruské fosílne palivá, sú potrebné ďalšie úspory energie. Ďalšie úspory plynu pomôžu udržať a zlepšiť stabilitu trhu, a to aj uľahčením opätovného plnenia zásobníkov plynu na jar a v lete a podporia aj úsilie EÚ o dekarbonizáciu.