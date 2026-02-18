< sekcia Ekonomika
Eurokomisia zintenzívni podporu východných regiónov EÚ
Podpora EK východných regiónov EÚ sa zameria na päť prioritných oblastí.
Autor TASR
Bratislava/Brusel 18. februára (TASR) - Európska komisia (EK) prijala komplexnú stratégiu na zintenzívnenie podpory východných regiónov Európskej únie (EÚ) hraničiacich s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou. Posilnenie prosperity a odolnosti týchto regiónov nie je len vyjadrením solidarity EÚ po invázii Ruska na Ukrajinu, ale aj strategickou investíciou do bezpečnosti, konkurencieschopnosti a budúcej stability Európy, informovala v stredu EK.
Viaceré regióny EÚ z deviatich členských štátov Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko boli podľa EK obzvlášť postihnuté hybridnou vojnou, zbrojnou migráciou, narušením hospodárstva a obchodu a demografickým poklesom. Komisia potvrdila, že v návrhoch budúceho rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034 pre východné regióny vyčlení osobitné zdroje.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) tento krok EK víta, no upozorňuje, že zaradenie Slovenska do tohto programu nebolo samozrejmosťou a vyžadovalo si silný diplomatický tlak KDH v Bruseli a spoluprácu s okolitými krajinami. Predseda KDH Milan Majerský zdôrazňuje, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) svojou politikou ohrozila čerpanie týchto strategických investícií do východného Slovenska.
„Hrozilo, že Slovensko príde o kľúčovú európsku pomoc pre bezpečnosť a rozvoj našich východných regiónov. Okrem spoločných aktivít napríklad s regiónmi z Poľska, Maďarska, Rumunska či Ukrajiny a niekoľkomesačnom úsilí som minulý týždeň opätovne rokoval s podpredsedom Európskej komisie Raffaelom Fittom, aby som aj ja svojím tlakom zabránil scenáru, kde Slovensko podporu nedostane,“ uviedol Majerský.
Správa z Bruselu podľa lídra KDH potvrdzuje, že tlak hnutia a jeho ako predsedu Prešovského samosprávneho kraja mal zmysel, keďže Slovensko je definitívne zaradené do tohto strategického balíka podpory. „Teraz je zodpovednosť na vláde, no pri jej katastrofálnom čerpaní eurofondov máme obavu, že túto príležitosť pre ľudí z východu zmarí,“ dodal Majerský. Podľa neho KDH im preto bude dôrazne pozerať na prsty, aby sa tieto zdroje reálne využili.
Podpora EK východných regiónov EÚ sa zameria na päť prioritných oblastí. Bezpečnosť a odolnosť zahŕňa aj iniciatívy na obranu proti dronom a civilnú ochranu. Rast a prosperita sa týkajú zlepšenia prístupu k financiám pre firmy cez nový nástroj EastInvest, ktorý bude spustený už koncom februára.
Energetika a priemysel sú zamerané na rozvoj vodíkovej infraštruktúry a biohospodárstva. Súčasťou dopravnej prepojenosti je modernizácia ciest a železníc s dvojakým využitím - civilným aj vojenským. Riešenie vyľudňovania regiónov a nedostatku pracovnej sily je obsahom oblasti so zameraním na ľudí.
Viaceré regióny EÚ z deviatich členských štátov Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko boli podľa EK obzvlášť postihnuté hybridnou vojnou, zbrojnou migráciou, narušením hospodárstva a obchodu a demografickým poklesom. Komisia potvrdila, že v návrhoch budúceho rozpočtu EÚ na roky 2028 až 2034 pre východné regióny vyčlení osobitné zdroje.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) tento krok EK víta, no upozorňuje, že zaradenie Slovenska do tohto programu nebolo samozrejmosťou a vyžadovalo si silný diplomatický tlak KDH v Bruseli a spoluprácu s okolitými krajinami. Predseda KDH Milan Majerský zdôrazňuje, že vláda Roberta Fica (Smer-SD) svojou politikou ohrozila čerpanie týchto strategických investícií do východného Slovenska.
„Hrozilo, že Slovensko príde o kľúčovú európsku pomoc pre bezpečnosť a rozvoj našich východných regiónov. Okrem spoločných aktivít napríklad s regiónmi z Poľska, Maďarska, Rumunska či Ukrajiny a niekoľkomesačnom úsilí som minulý týždeň opätovne rokoval s podpredsedom Európskej komisie Raffaelom Fittom, aby som aj ja svojím tlakom zabránil scenáru, kde Slovensko podporu nedostane,“ uviedol Majerský.
Správa z Bruselu podľa lídra KDH potvrdzuje, že tlak hnutia a jeho ako predsedu Prešovského samosprávneho kraja mal zmysel, keďže Slovensko je definitívne zaradené do tohto strategického balíka podpory. „Teraz je zodpovednosť na vláde, no pri jej katastrofálnom čerpaní eurofondov máme obavu, že túto príležitosť pre ľudí z východu zmarí,“ dodal Majerský. Podľa neho KDH im preto bude dôrazne pozerať na prsty, aby sa tieto zdroje reálne využili.
Podpora EK východných regiónov EÚ sa zameria na päť prioritných oblastí. Bezpečnosť a odolnosť zahŕňa aj iniciatívy na obranu proti dronom a civilnú ochranu. Rast a prosperita sa týkajú zlepšenia prístupu k financiám pre firmy cez nový nástroj EastInvest, ktorý bude spustený už koncom februára.
Energetika a priemysel sú zamerané na rozvoj vodíkovej infraštruktúry a biohospodárstva. Súčasťou dopravnej prepojenosti je modernizácia ciest a železníc s dvojakým využitím - civilným aj vojenským. Riešenie vyľudňovania regiónov a nedostatku pracovnej sily je obsahom oblasti so zameraním na ľudí.