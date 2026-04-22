Eurokomisia zisťuje názory na prudenciálne požiadavky na banky v EÚ
Všetky požiadavky Bazilej III s výnimkou FRTB sa uplatňujú od 1. januára 2025, čím sa zdôrazňuje záväzok Európskej únie (EÚ) včas vykonávať medzinárodné normy.
Autor TASR
Brusel 22. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že začala verejnú konzultáciu o návrhu delegovaného aktu o prudenciálnom rámci pre trhové riziko bánk - základné preskúmanie obchodnej knihy (FRTB). Na správu EK upozornil spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že FRTB, zavedené ako súčasť globálnych bankových štandardov Bazilejského výboru pre bankový dohľad (Bazilej III), predkladá pokročilejšie metódy merania rizika s cieľom lepšie zosúladiť kapitálové požiadavky na obchodné činnosti s rizikami, ktorým banky skutočne čelia pri obchodovaní.
Všetky požiadavky Bazilej III s výnimkou FRTB sa uplatňujú od 1. januára 2025, čím sa zdôrazňuje záväzok Európskej únie (EÚ) včas vykonávať medzinárodné normy.
V stredajšom návrhu delegovaného aktu sa navrhujú cielené zmeny pravidiel FRTB pre banky z členských krajín EÚ, ktoré sa majú uplatňovať od 1. januára 2027 v súlade s nariadením o kapitálových požiadavkách. Cieľom týchto zmien je podporiť rovnaké podmienky pre banky EÚ, ktoré si v rámci obchodných činností konkurujú na medzinárodnej úrovni, a to kompenzáciou negatívneho vplyvu FRTB na kapitál počas obdobia troch rokov.
Navrhované opatrenia odrážajú spätnú väzbu získanú na základe dvojmesačnej cielenej konzultácie, ktorá sa uskutočnila na konci roka 2025, ako i príspevky odborníkov z členských štátov.
Návrh delegovaného aktu je v súlade s cieľmi oznámenia o únii úspor a investícií, v ktorom sa zdôrazňuje, že vzhľadom na silnú hospodársku súťaž medzi európskymi bankami pri ich obchodných činnostiach je prioritou zachovanie rovnakých podmienok pre medzinárodne aktívne banky.
Formálne prijatie delegovaného aktu sa očakáva 19. mája 2026. Tento harmonogram by mal bankám a príslušným orgánom poskytnúť dostatočný priestor na vykonávanie nového právneho rámca od 1. januára 2027.
Komisia spresnila, že príspevky od všetkých zainteresovaných strán možno predložiť na webovom portáli „vyjadrite svoj názor“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia pripomenula, že FRTB, zavedené ako súčasť globálnych bankových štandardov Bazilejského výboru pre bankový dohľad (Bazilej III), predkladá pokročilejšie metódy merania rizika s cieľom lepšie zosúladiť kapitálové požiadavky na obchodné činnosti s rizikami, ktorým banky skutočne čelia pri obchodovaní.
Všetky požiadavky Bazilej III s výnimkou FRTB sa uplatňujú od 1. januára 2025, čím sa zdôrazňuje záväzok Európskej únie (EÚ) včas vykonávať medzinárodné normy.
V stredajšom návrhu delegovaného aktu sa navrhujú cielené zmeny pravidiel FRTB pre banky z členských krajín EÚ, ktoré sa majú uplatňovať od 1. januára 2027 v súlade s nariadením o kapitálových požiadavkách. Cieľom týchto zmien je podporiť rovnaké podmienky pre banky EÚ, ktoré si v rámci obchodných činností konkurujú na medzinárodnej úrovni, a to kompenzáciou negatívneho vplyvu FRTB na kapitál počas obdobia troch rokov.
Navrhované opatrenia odrážajú spätnú väzbu získanú na základe dvojmesačnej cielenej konzultácie, ktorá sa uskutočnila na konci roka 2025, ako i príspevky odborníkov z členských štátov.
Návrh delegovaného aktu je v súlade s cieľmi oznámenia o únii úspor a investícií, v ktorom sa zdôrazňuje, že vzhľadom na silnú hospodársku súťaž medzi európskymi bankami pri ich obchodných činnostiach je prioritou zachovanie rovnakých podmienok pre medzinárodne aktívne banky.
Formálne prijatie delegovaného aktu sa očakáva 19. mája 2026. Tento harmonogram by mal bankám a príslušným orgánom poskytnúť dostatočný priestor na vykonávanie nového právneho rámca od 1. januára 2027.
Komisia spresnila, že príspevky od všetkých zainteresovaných strán možno predložiť na webovom portáli „vyjadrite svoj názor“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)