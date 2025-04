Eurokomisia zmenou fondov vychádza v ústrety zamestnancom a priemyslu

Brusel 2. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla zmeniť Európsky sociálny fond plus (ESF+) a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF). Cieľom zmien je rozšíriť rozsah pôsobnosti fondov a uľahčiť mobilizáciu podpory pre zamestnancov, informuje spravodajca TASR.



Podľa navrhovaných zmien by členské štáty získali väčšiu flexibilitu pri presmerovaní fondov z ESF+ na rozvoj zručností v strategických odvetviach, ako je obrana a čistý priemysel. A EGF by mohol zasiahnuť skôr, ešte predtým, ako dôjde k strate pracovných miest, a rýchlejšie mobilizovať podporu prostredníctvom zjednodušeného postupu.



Komisia pripomenula, že ESF+ je hlavným nástrojom EÚ na investovanie do ľudí s rozpočtom 95,8 miliardy eur na roky 2021 - 2027. Podporuje úniu zručností, stratégiu na zlepšenie vysokokvalitného vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania. Vďaka novým zmenám budú môcť členské štáty ľahšie investovať do zručností pre strategické odvetvia vrátane obranného priemyslu, zelenej transformácie a automobilového priemyslu, ako aj do regiónov postihnutých agresiou Ruska voči Ukrajine.



Nové pravidlá uľahčia členským štátom prispôsobenie svojich programov a presunutie zdrojov ESF+ na tieto nové priority. EK navrhla aj osobitnú finančnú podporu pre regióny susediace s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou vrátane zvýšeného predbežného financovania a možnosti EÚ v plnej miere financovať projekty ESF+ v týchto oblastiach.



Posilnenie Fondu na prispôsobenie sa globalizácii má za cieľ ochrániť viac zamestnancov a poskytnúť im rýchlejší prístup k pomoci. EGF podporuje prepustených pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré prišli o prácu v dôsledku neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí.



Nové zmeny rozšíria podporu aj na pracovníkov, ktorým hrozí bezprostredná strata zamestnania. Rýchla mobilizácia podpory pred hromadným prepúšťaním a stratou pracovných miest zabráni väčším narušeniam na pracovnom trhu a zabezpečí plynulejší prechod medzi zamestnaniami. Má to byť prínos pre odvetvia, ktoré prechádzajú transformáciou alebo významnými zmenami, najmä v priemysle. Pracovníci, ktorým hrozí strata zamestnania, budú môcť využívať personalizovanú podporu už v počiatočnom štádiu a získať zručnosti potrebné na prechod do novej práce.



Od roku 2007 EGF zasiahol v 182 prípadoch a vyčlenil 700 miliónov eur na poskytnutie pomoci viac ako 170.000 ľuďom v 20 členských štátoch EÚ.



Komisia spresnila, že navrhované zmeny pre ESF+ a EGF sú iniciatívou vychádzajúcou v ústrety akčnému plánu pre európsky automobilový priemysel a akčnému plánu pre európske oceliarstvo a kovopriemysel a je v súlade s cieľmi únie zručností a kompasu európskej konkurencieschopnosti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)