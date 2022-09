Eurokomisia zvažuje 20 % zníženie vyplácania eurofondov Maďarsku

Brusel 12. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) uvažuje o 20-percentnom znížení finančných prostriedkov vyplácaných Maďarsku zo spoločného rozpočtu EÚ. Uviedol to v pondelok týždenník Politico, informuje spravodajca TASR z Bruselu.



Eurokomisia podľa Politica plánuje znížiť finančné prostriedky, ktoré posiela do Maďarska, pre "systémové problémy s korupciou" v tejto krajine.



Eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn v tejto súvislosti ostatných členov kolégia komisárov upozornil na "chronickú neschopnosť" maďarskej vlády bojovať proti korupcii. Spresnil, že zodpovedné maďarské orgány prejavujú "systémovú neschopnosť, zlyhanie a neochotu zabrániť rozhodnutiam, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou", a to najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie a konflikt záujmov. Tým sú podľa neho znížené šance na primerané obmedzenie rizík vzniku korupcie.



Politico upozornil na poznámku eurokomisára Hahna z 20. júla, ktorá bola zverejnená v registri transparentnosti Európskej komisie. Hahn v nej uviedol, že systémová korupcia, najmä vo verejnom obstarávaní, predstavuje hrozbu pre peniaze daňových poplatníkov EÚ, ak budú aj naďalej prideľované maďarským orgánom.



Komisár preto navrhol zmrazenie približne 70 % finančných prostriedkov pre tri programy kohéznej politiky, ktoré chce maďarská vláda čerpať v rámci aktuálneho sedemročného rozpočtu EÚ.



Politico v tejto súvislosti pripomenul odhady nemeckého europoslanca za politickú frakciu Zelených Daniela Freunda, podľa ktorých by na základe Hahnovho návrhu mali byť platby z eurofondov Maďarsku v rámci súčasného rozpočtového cyklu znížené o zhruba 20 %.



"Je správne, že Európska komisia konečne koná a chce zmraziť finančné prostriedky. Mnohé miliardy EÚ však aj naďalej budú vystavené systematickej korupcii systému, ktorý zaviedol premiér Viktor Orbán," povedal Freund, ktorý je v Európskom parlamente členom výboru pre rozpočtovú kontrolu.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)