Euronext podal ponuku na prevzatie milánskej Borsa Italiana

Paríž 14. septembra (TASR) - Paneurópsky burzový operátor Euronext v pondelok oznámil, že spoločne s talianskou spoločnosťou CDP Equity a bankou Intesa Sanpaolo podal ponuku na kúpu milánskej Borsa Italiana od London Stock Exchange Group (LSEG).



O milánsku burzu má záujem tiež nemecká skupina Deutsche Börse a možno aj švajčiarska burza SIX. Euronext uviedol, že nezáväzná ponuka sa nemusí skončiť transakciou.



"Navrhované zlúčenie Borsa Italiana a Euronext by vytvorilo popredného hráča na kapitálových trhoch v kontinentálnej Európe, kde by na Taliansko pripadal najväčší príspevok v rámci tržieb rozšírenej skupiny Euronext," uvádza Euronext vo svojom vyhlásení.



Skupina LSEG na konci júla uviedla, že je ochotná predať milánsku burzu, aby získala od Európskej komisie (EK) súhlas na plánované prevzatie americkej firmy Refinitiv.