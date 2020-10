Euronext prevezme milánsku burzu za 4,33 miliardy eur

Paríž/Londýn 9. októbra (TASR) - Paneurópsky burzový operátor Euronext sa dohodol na kúpe milánskej burzy (Borsa Italiana) od London Stock Exchange (LSE) za 4,33 miliardy eur, v piatok to oznámili obe spoločnosti.



Euronext kupuje milánsku burzu spoločne so španielskou bankou Intesa Sanpaolo. Euronext takisto získa taliansku platformu MTS, ktorá mu otvorí prístup na trh štátnych dlhopisov.



LSE predáva Borsa Italiana, aby splnila podmienky Európskej komisie (EK) na získanie súhlasu na prevzatie americkej spoločnosti Refinitiv za 27 miliárd USD (22,95 miliardy eur). Podľa EK sa musí LSE zbaviť niektorých aktív. Predaj Borsa Italiana je podmienený okrem iných vecí aj odobrením prevzatia Refinitiv.



O milánsku burzu mali záujem aj nemecká skupina Deutsche Börse a švajčiarska burza SIX. LSE sa však pred niekoľkými týždňami rozhodla pre exkluzívne rokovania s Euronextom, v ktorom má väčšinu talianska rozvojová banka Cassa Depositi e Prestiti (CDP).



(1 EUR = 1,1765 USD)