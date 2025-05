Európa bojkotuje autá Tesly, v Británii klesol predaj o dve tretiny

Londýn 6. mája (TASR) - Predaj áut amerického výrobcu elektromobilov Tesla sa v Británii prepadol v apríli o takmer dve tretiny a dosiahol najnižšiu úroveň za viac než dva roky. Dopyt po elektrických autách pritom vzrástol. Tesla tak zaznamenala v Británii rovnaký vývoj ako na španielskom či na mnohých ďalších európskych trhoch. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje spoločnosti pre prieskum trhu New AutoMotive.



Automobilka predala v Británii v apríli 536 vozidiel. Oproti aprílu minulého roka to znamená pokles o 62 %. Na druhej strane, objem predaja batériových vozidiel Volkswagenu vzrástol v ostrovnej krajine o 194 % na 2314 a predaj áut čínskej značky BYD sa zvýšil o 311 % na 1419 vozidiel.



Aj celkový predaj batériových vozidiel v Británii vykázal v apríli rast, aj keď jeho tempo sa oproti vývoju v marci zmiernilo. Minulý mesiac vzrástol predaj týchto áut podľa New AutoMotive medziročne o 6,9 %.



Tesla dopláca na tlak európskej, ale najmä čínskej konkurencie a najnovšie aj na dôsledky politických aktivít Elona Muska, najmä jeho podpory európskej krajnej pravice. Muskove aktivity viedli k viacerým protestom a objavili sa aj útoky na predajne či nabíjacie stanice. Musk následne oznámil, že obmedzí prácu v administratíve Donalda Trumpa.



Firma zároveň vkladá nádeje do upraveného Modelu Y. Jeho dodávky na britský trh sa očakávajú v júni, potrvá však niekoľko mesiacov, než údaje o predaji ukážu, či si upravený Model Y Britov získal.