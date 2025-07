Európa dosahuje dobré výsledky v oblasti inovácií, SR je na 24. mieste

Brusel 15. júla (TASR) - Inovačná výkonnosť Európskej únie (EÚ) dosiahla stabilný dlhodobý pokrok a od roku 2018 sa zvýšila o 12,6 percentuálneho bodu. V utorok to uviedla Európska komisia s odvolaním sa na najnovší európsky prehľad výsledkov inovácií (EIS), podľa ktorého Slovensko obsadilo 24. priečku v rámci 27-člennej Únie, informuje spravodajca TASR.



V rokoch 2024 až 2025 došlo k miernemu poklesu inovačnej výkonnosti, o 0,4 bodu. Celkovo však 13 členských štátov EÚ zlepšilo svoje skóre od minulého roka. Najväčší nárast zaznamenali Malta (+7,6 bodu) a Luxembursko (+5 bodov). Od roku 2018 všetky krajiny EÚ zvýšili svoju inovačnú výkonnosť, hoci pokrok sa rôzni a pohybuje sa od 0,9 bodu v Luxembursku po 30 bodov v Estónsku.



Členské štáty sú rozdelené do štyroch inovačných skupín: lídri v oblasti inovácií (nad 125 % priemeru EÚ); silní inovátori (100 - 125 %); mierni inovátori (70 - 100 %) a rozvíjajúci sa inovátori (pod 70 %).



Slovensko je vnímané ako rozvíjajúci sa inovátor. V roku 2025 dosiahlo 62,6 % priemeru EÚ. Medzi členskými štátmi EÚ sa umiestnilo na 24. mieste. Jeho výkonnosť v roku 2025 je nad priemerom rozvíjajúcich sa inovátorov v EÚ - 62,6 % oproti priemeru EÚ 56,4 %. Celkovo však inovačná výkonnosť od roku 2018 rastie slabšie ako v EÚ (+8,3 % bodov oproti +12,6 % bodov).



Medzi silné stránky SR patrí export stredne a vysokotechnologických produktov, predaj inovácií, ktoré sú nové na trhu, počet obyvateľov zapojených do celoživotného vzdelávania. Naopak, za slabé stránky z pohľadu inovácií sa považujú výdavky na rizikový kapitál či nízka mobilita zamestnancov.



Ku kľúčovým zisteniam EIS patrí, že Švédsko opätovne získalo pozíciu najväčšieho inovátora EÚ s 12,9 percentuálneho bodu, najmä vďaka pokroku v oblasti celoživotného vzdelávania, výdavkov na výskum a vývoj v oblasti podnikania a cloud computingu. Skupinu silných inovátorov v súčasnosti vedie Írsko. Chorvátsko sa po pozoruhodnom náraste o 19,4 bodu od roku 2018 posunulo do skupiny miernych inovátorov.



Podľa regionálneho prehľadu výsledkov inovácií (RIS) existuje v EÚ nerovnomerné regionálne prostredie, hoci s dlhodobými zlepšeniami a so zmenšujúcou sa inovačnou priepasťou medzi regiónmi s najvyššou a najnižšou výkonnosťou. Pretrvávajú však rozdiely medzi severnou a južnou Európou.



Celkovo 233 z 241 regiónov zlepšilo svoju inovačnú výkonnosť od roku 2018 do roku 2025 s priemerným nárastom o takmer 12 percentuálnych bodov. V rokoch 2023 až 2025 však zaznamenalo pokles 82 regiónov. Severná a západná Európa dominujú medzi najvýkonnejšími regiónmi. Stredná, východná a južná Európa sa naďalej vyrovnávajú, hoci niektoré regióny dosahujú výsledky nad priemerom EÚ - napríklad región Praha v Česku a v Španielsku regióny Katalánsko, Baskicko, Madridské spoločenstvo, Navarra a Valencijské spoločenstvo.



Hodnotiace tabuľky sú kľúčovým nástrojom nového európskeho inovačného programu, ktorého cieľom je preklenúť inovačnú medzeru v EÚ a urýchliť zavádzanie špičkových technológií.