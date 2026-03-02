< sekcia Ekonomika
Európa dosiahla vo februári rekord v dovoze LNG
Vo februári dosiahli toky LNG z európskych terminálov do prepravnej siete EÚ približne 11,9 miliardy kubických metrov (m3), čo bolo o 10 % viac ako vo februári 2025.
Autor TASR
Moskva 2. marca (TASR) - Európa vo februári dosiahla historický rekord v dovoze skvapalneného zemného plynu (LNG) za tento mesiac. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v pondelok odvolala na údaje spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE).
Vo februári dosiahli toky LNG z európskych terminálov do prepravnej siete EÚ približne 11,9 miliardy kubických metrov (m3), čo bolo o 10 % viac ako vo februári 2025. V prvých dvoch mesiacoch roku 2026 zostali dodávky LNG z terminálov do európskej prepravnej siete plynu na rekordných úrovniach a presiahli 24,5 miliardy m3, čo predstavuje nárast o 16 % v porovnaní s januárom a februárom 2025. Podľa údajov Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí pre zemný plyn (ENTSOG) boli dodávky LNG v tomto období druhým najdôležitejším európskym zdrojom plynu s podielom približne 30 %.
Na prvom mieste s podielom 35,6 % bol odber z podzemných zásobníkov plynu (PZP), zatiaľ čo dodávkam z oblasti Severného mora (najmä nórsky plyn) a zo severnej Afriky patrilo tretie a štvrté miesto s podielmi 22,9 % a 5,4 %. Dodávky z východu vrátane ruského plynu, ukrajinských dodávok a odberu európskych spoločností z ukrajinských PZP tvorili 4 %. Dodávky plynu z Azerbajdžanu predstavovali 1,9 %.
