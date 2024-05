Európa je pri dodávkach plynu opäť závislá od jednej spoločnosti

Brusel 13. mája (TASR) - Nórsky ropný a plynárenský gigant Equinor v tichosti prevzal korunu najväčšieho dodávateľa energií pre Európu, ktorá kedysi patrila ruskému Gazpromu. Európa sa tak pri dodávkach plynu opäť spolieha najmä na jednu firmu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Nórske dodávky v súčasnosti pokrývajú 30 % spotreby plynu Európskej únie (EÚ). Gazprom pred vojnou dodával EÚ zhruba 35 % z jej spotreby plynu.



Z viac ako 109 miliárd metrov kubických zemného plynu, ktoré Nórsko vyviezlo do Európy minulý rok, zhruba dve tretiny dodala spoločnosť Equinor.



Nové postavenie nórskej firmy tak vyvolalo otázky, či európski lídri opäť nevystavujú svoje krajiny riziku prílišným spoliehaním sa na jedného dodávateľa. Hoci je Nórsko vnímané ako stabilný obchodný partner s dlhou a konzistentnou históriou dodávok energií do Európy, rozsiahle výpadky a problémy s údržbou v minulom roku ovplyvnili ceny energií a mali na celý kontinent dominový efekt.



Pred piatimi rokmi sa pritom v Európe veľa hovorilo o tzv. zelenej transformácii, ktorá naznačovala útlm ropného a plynárenského priemyslu. Potom však prišla vojna na Ukrajine a pozornosť sa obrátila na energetickú bezpečnosť.



Vzhľadom na to, že ceny plynu z Nórska sú vyššie ako z Ruska, vyvolalo to v Európe určité pobúrenie. Kritika však ustúpila, keď vlády a obchodníci akceptovali nové trhové podmienky.



Nová úloha Nórska mu priniesla veľké zisky. Vývoz plynu dosiahol v roku 2022 rekordných 1,4 bilióna nórskych korún (119,93 miliardy eur), no zároveň vyvolal otázky ohľadom zelenej budúcnosti Nórska. Zatiaľ čo sa krajina stala lídrom pri prechode na elektrické vozidlá, nárast dopytu po plyne mal za následok presmerovanie finančných zdrojov späť do sektora ropy a zemného plynu.



Rastúci význam Equinoru v Európe upriamil minulé leto pozornosť na ďalší problém. Keď spoločnosť oznámila, že údržba niektorých z jej najväčších plynárenských zariadení sa predlžuje, v priebehu niekoľkých minút ceny plynu vzrástli takmer o 20 %.



Ruský Gazprom bol do konca roku 2021 väčšinou spoľahlivým dodávateľom. To bol hlavný dôvod, prečo ceny plynu boli v predchádzajúcom desaťročí stabilné. Keď sa zrazu začali častejšie vyskytovať výpadky dodávok, ceny prudko vzrástli. Vtedy ešte nikto nevedel, že zníženie tokov plynu bolo súčasťou príprav na inváziu Ruska na Ukrajinu.



V súčasnosti je Európa na oveľa lepšom základe ako pred vojnou, ale okolnosti zostávajú nestabilné. Akékoľvek ohrozenie dodávok palív môže otriasť trhmi, čo môže mať dôsledky od kolísania cien na trhu so zemným plynom po obmedzenie spotreby paliva a nárast účtov domácností.



Na druhej strane nové projekty skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA a Kataru, ktorý bude k dispozícii v najbližších rokoch, význam dodávok od nórskeho Equinoru nakoniec znížia, tvrdí Christopher Kuplent z Bank of America. Dodal, že nedávny nárast dodávok LNG do Európy už pomohol "normalizovať trh". Nové projekty tak umožnia Európe vyjednávať o nižších cenách plynu.



Equinor sa zatiaľ zameriava najmä na hladké zabezpečenie dodávok.



(1 EUR = 11,6735 NOK)