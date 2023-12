Európa má na zimu rekordné zásoby plynu,ale jeho ceny zostávajú vysoké

Brusel/Londýn 22. decembra (TASR) - Európa má na túto zimu rekordné zásoby plynu, ale spotrebitelia sa naďalej musia vyrovnávať s cenami, ktoré sú v historickom porovnaní vysoké. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Obavy, že Európa bude počas zimy zápasiť s nedostatkom plynu sa síce už druhý rok po sebe nenaplnili, ale spotrebitelia budú naďalej platiť výrazne vyššie ceny, ako boli zvyknutí v predchádzajúcich rokoch.



V minulom roku sa európske krajiny vyhli nedostatku energií len vďaka novým dodávateľom, keďže ruské dodávky po tom, ako Rusko zaútočilo na Ukrajinu, sa prudko prepadli. Vysoké ceny takisto spôsobili zníženie spotreby.



Podľa štúdie, ktorú tento mesiac zverejnila agentúra Moody's, boli zásobníky Európskej únie (EÚ) na konci novembra 2023 naplnené na rekordných 97,5 %, čo podľa analytikov znamená veľmi nízke riziko nedostatku energií počas tejto zimy.



"Vysoké energetické zásoby Európy na túto zimu sú výsledkom účinnosti vládnych opatrení na strane ponuky a dopytu a dôsledných úspor energie zo strany domácností aj podnikov," uviedla Moody's, pričom za dôvody zlepšenia situácie považuje nárast dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) v roku 2023, vyššiu produkciu elektriny jadrových a vodných elektrární a miernu zimu.



K zníženiu spotreby prispela aj stagnácia európskej ekonomiky, uvádza sa v správe Moody's. Agentúra očakáva, že zásoby plynu budú na konci marca 2024 vyššie, ako sa pôvodne predpokladalo, a to na úrovni 55 %. Napriek tomu "európske ceny plynu zostanú vysoké a volatilné".



Energie boli v posledných mesiacoch jedným z hlavných faktorov spomalenia inflácie, keď bezprostredne po ruskej invázii na Ukrajinu boli hlavným motorom rastu spotrebiteľských cien. Medziročná inflácia v eurozóne v novembri dosiahla 2,4 %, pričom ceny energií padli o 11,5 %.



Moody's na základe údajov spoločnosti Factset zistila, že európske ceny plynu sú stále výrazne nad priemerom z rokov 2015 až 2019, a predpokladá, že nad ním zostanú minimálne do roku 2031. V rokoch 2020 a 2021 sa ceny plynu pohybovali pod týmto priemerom.



Podľa agentúry ceny plynu zostanú volatilné predovšetkým z dôvodu "zvýšených geopolitických rizík, ktoré odrážajú ich vnútornú zraniteľnosť voči narušeniu dodávok".



"Tarify, ktoré platia domácnosti a priemyselné podniky, sú stále historicky veľmi vysoké," uviedol pre CNBC expert na plyn spoločnosti Energy Aspects James Waddell. "Pohyby týchto cien vo všeobecnosti sledujú pohyby na veľkoobchodnom trhu s plynom s niekoľkomesačným oneskorením z dôvodu zabezpečenia dodávateľov. Takže pokles európskych veľkoobchodných cien plynu z minulého roka sa ešte v plnej miere neprejavil."



Veľkoobchodné ceny sú približne štyrikrát nižšie v porovnaní s priemerom v roku 2022, stále sú však viac ako dvojnásobné v porovnaní s minulosťou, upozornil Waddell. "To znamená, že stále existujú cenové tlaky na domácnosti a priemysel, a čoraz častejšie vidíme, že priemyselné firmy majú záujem o presun výroby mimo Európy."