Európa musí znížiť závislosť od Číny v prípade obnoviteľných zdrojov

Berlín 9. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) musí znížiť svoju závislosť od Číny, pokiaľ ide o životne dôležité zariadenia a komponenty používané na výrobu obnoviteľnej energie. Uviedol to v utorok šéf Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu Francesco La Camera. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Je dôležité pracovať na "decentralizácii dodávateľského reťazca", povedal pre AFP na konferencii v Berlíne o veternej energii. Dodal, že by EÚ mala v tomto smere viac spolupracovať s Južnou Amerikou, juhovýchodnou Áziou a Afrikou.



Keďže EÚ urýchľuje prechod na zelenú energiu, je silne závislá od Číny, pokiaľ ide o dodávky vzácnych zemín a komponentov pre solárne panely a veterné turbíny.



Európsky blok získava až 98 % vzácnych zemín, ktoré sú životne dôležité v mnohých ekologických technológiách, z Číny. A Čína vyrába tiež veľké množstvo veterných turbín a solárnych panelov.



Veľká závislosť od Číny je "znepokojujúca", uviedol La Camera a dodal, že posilnenie spojení medzi rôznymi časťami sveta by pomohlo Európanom splniť ich ciele.



EÚ nedávno dosiahla predbežnú dohodu o takmer zdvojnásobení podielu obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie v bloku do roku 2030, keďže sa snaží stať uhlíkovo neutrálnou a zbaviť sa ruských fosílnych palív.



Cieľom predbežnej politickej dohody je zvýšiť podiel obnoviteľnej energie na 42,5 %. Skupiny zelených však kritizovali dohodu a tvrdia, že nezachádza dostatočne ďaleko.