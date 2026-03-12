< sekcia Ekonomika
Európa potrebuje menej regulácií a viac investícií, uviedla SBA
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Slovenská banková asociácia (SBA) na štvrtkovom stretnutí s eurokomisárkou pre finančné služby a úniu úspor a investícií Mariou Luís Albuquerqueovou zdôraznila potrebu zjednodušenia regulácie, posilnenia konkurencieschopnosti európskeho finančného sektora a vytvárania stabilného prostredia pre mobilizáciu kapitálu a podporu hospodárskeho rastu.
„Práve banky sú dnes v našom regióne hlavným nástrojom financovania domácností aj firiem. Preto je dôležité, aby regulačné prostredie podporovalo rast, inovácie a investície bez toho, aby oslabovalo finančnú stabilitu. Ako ukazuje aj správa Maria Draghiho o konkurencieschopnosti Európy, Európa dnes potrebuje menej regulácií a viac investícií,“ uviedol výkonný riaditeľ SBA Marcel Klimek.
SBA poukázala aj na to, že rozsah a vrstvenie európskej regulácie môže v niektorých oblastiach brzdiť rozvoj finančných trhov a investícií. V tejto súvislosti zdôraznila potrebu jednoduchšieho a proporčnejšieho regulatórneho rámca, ktorý zachová stabilitu finančného systému, no zároveň nebude zbytočne obmedzovať schopnosť bánk financovať ekonomiku.
Diskusia sa venovala aj digitálnej regulácii. Podľa SBA je treba lepšie zosúladiť nové európske pravidlá v oblastiach ako FIDA, DORA či digitálne euro, aby sa predišlo duplicite požiadaviek a nadmernej administratívnej záťaži. SBA otvorila aj otázku sektorovo špecifických daní, ktoré podľa nej znižujú konkurencieschopnosť bankového sektora a jeho schopnosť tvoriť kapitál a financovať ekonomiku.
SBA je jedinou organizáciou zastupujúcou záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 24 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora. Asociácia okrem iného zabezpečuje aj činnosť Inštitútu alternatívneho riešenia sporov SBA.
