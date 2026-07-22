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Európa pred zimou pravdepodobne nenaplní zásobníky plynu na 80 %
Naplnenosť európskych zásobníkov plynu je výrazne pod päťročným priemerom a zároveň na druhej najnižšej úrovni za 15 rokov.
Autor TASR
Oslo 22. júla (TASR) - Európa pravdepodobne pred zimou nedosiahne svoj cieľ naplniť zásobníky plynu na 80 % ich kapacity, pretože tomu bráni napätie na trhu, na ktorom pre vojnu v Iráne stúpla konkurencia zo strany ázijských kupujúcich. Pre agentúru Reuters to v stredu povedal Anders Opedal, generálny riaditeľ nórskej spoločnosti Equinor, ktorá je najväčším európskym dodávateľom zemného plynu.
Naplnenosť európskych zásobníkov plynu je výrazne pod päťročným priemerom a zároveň na druhej najnižšej úrovni za 15 rokov, konštatoval šéf Equinoru. „Nemyslíme si, že Európa bude určite schopná túto jeseň naplniť svoje zásoby na 80 %,“ dodal.
V dôsledku nižšej naplnenosti zásobníkov, ktorá je v súčasnosti 54 %, bude Európa túto zimu viac vystavená výkyvom trhových cien ako počas predchádzajúcich zím, predpokladá Opedal.
Naplnenosť európskych zásobníkov plynu je výrazne pod päťročným priemerom a zároveň na druhej najnižšej úrovni za 15 rokov, konštatoval šéf Equinoru. „Nemyslíme si, že Európa bude určite schopná túto jeseň naplniť svoje zásoby na 80 %,“ dodal.
V dôsledku nižšej naplnenosti zásobníkov, ktorá je v súčasnosti 54 %, bude Európa túto zimu viac vystavená výkyvom trhových cien ako počas predchádzajúcich zím, predpokladá Opedal.