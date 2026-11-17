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Európa sa stáva pre nemeckých exportérov čoraz dôležitejším trhom
Vývoz je tradične základným pilierom nemeckej ekonomiky.
Autor TASR
Berlín 17. novembra (TASR) - Európa sa v čase obchodných konfliktov stáva pre nemeckých vývozcov čoraz dôležitejším trhom. Hodnota vývozu na vnútorný európsky trh tento rok pravdepodobne prekročí hranicu jedného bilióna eur, oznámila v utorok nemecká agentúra zahraničného obchodu Germany Trade and Invest (GTAI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
GTAI predpokladá, že nemecký vývoz na európsky trh zaznamená v tomto roku rast približne o 6,5 %, čo výrazne prevyšuje tempo rastu celkového exportu, a dosiahne hodnotu tesne pod 1,031 miliardy eur. Európa sa už v roku 2025 stala pilierom nemeckého zahraničného obchodu. Hodnota vývozu na jednotný európsky trh, ktorý podľa GTAI zahŕňa členské štáty EÚ, ako aj Nórsko, Lichtenštajnsko, Island a Švajčiarsko, vtedy dosiahla takmer 968 miliárd eur.
„Do popredia sa čoraz viac dostávajú exportné trhy v našom bezprostrednom susedstve,“ uvádza sa v analýze, ktorá vychádza z údajov nemeckého štatistického úradu. „Mnohé nemecké spoločnosti sa čoraz viac preorientúvajú na svoj európsky domáci trh, keďže sa tam môžu spoľahnúť na funkčný a spoľahlivý regulačný rámec pre obchodovanie,“ dodala organizácia.
Vývoz je tradične základným pilierom nemeckej ekonomiky. Podľa štatistického úradu od neho závisí takmer každé štvrté pracovné miesto v krajine. Pre rok 2026 očakáva GTAI najvýraznejší medziročný rast vývozu do Českej republiky, a to o 13,3 %, Švajčiarska (10,1 %) a Poľska (8 %). Silnú dynamiku vykazuje aj obchod s Holandskom a Rakúskom.
Vývoz do Spojených štátov, ktoré sú pre nemeckých exportérov vôbec najdôležitejším jednotlivým trhom, sa tento rok zotavuje s odhadovaným nárastom o 3,4 % na 152 miliárd eur. GTAI zároveň očakáva, že vývoz do Číny v roku 2026 klesne takmer o 13 % na 70,8 miliardy eur. Čínska ľudová republika predstavuje len približne 4,3 % celkového nemeckého vývozu, čo ju v rebríčku exportných destinácií najväčšej európskej ekonomiky radí na deviate miesto.
Naopak, nemecký obchod so susednými krajinami vo východnej Európe, ktoré sú úzko prepojené s nemeckými výrobnými reťazcami, vykazuje silný rast. „Poľsko a Česká republika sa spoločne stali pre Nemecko významnejšími exportnými trhmi než Spojené štáty,“ uviedla GTAI.
GTAI predpokladá, že nemecký vývoz na európsky trh zaznamená v tomto roku rast približne o 6,5 %, čo výrazne prevyšuje tempo rastu celkového exportu, a dosiahne hodnotu tesne pod 1,031 miliardy eur. Európa sa už v roku 2025 stala pilierom nemeckého zahraničného obchodu. Hodnota vývozu na jednotný európsky trh, ktorý podľa GTAI zahŕňa členské štáty EÚ, ako aj Nórsko, Lichtenštajnsko, Island a Švajčiarsko, vtedy dosiahla takmer 968 miliárd eur.
„Do popredia sa čoraz viac dostávajú exportné trhy v našom bezprostrednom susedstve,“ uvádza sa v analýze, ktorá vychádza z údajov nemeckého štatistického úradu. „Mnohé nemecké spoločnosti sa čoraz viac preorientúvajú na svoj európsky domáci trh, keďže sa tam môžu spoľahnúť na funkčný a spoľahlivý regulačný rámec pre obchodovanie,“ dodala organizácia.
Vývoz je tradične základným pilierom nemeckej ekonomiky. Podľa štatistického úradu od neho závisí takmer každé štvrté pracovné miesto v krajine. Pre rok 2026 očakáva GTAI najvýraznejší medziročný rast vývozu do Českej republiky, a to o 13,3 %, Švajčiarska (10,1 %) a Poľska (8 %). Silnú dynamiku vykazuje aj obchod s Holandskom a Rakúskom.
Vývoz do Spojených štátov, ktoré sú pre nemeckých exportérov vôbec najdôležitejším jednotlivým trhom, sa tento rok zotavuje s odhadovaným nárastom o 3,4 % na 152 miliárd eur. GTAI zároveň očakáva, že vývoz do Číny v roku 2026 klesne takmer o 13 % na 70,8 miliardy eur. Čínska ľudová republika predstavuje len približne 4,3 % celkového nemeckého vývozu, čo ju v rebríčku exportných destinácií najväčšej európskej ekonomiky radí na deviate miesto.
Naopak, nemecký obchod so susednými krajinami vo východnej Európe, ktoré sú úzko prepojené s nemeckými výrobnými reťazcami, vykazuje silný rast. „Poľsko a Česká republika sa spoločne stali pre Nemecko významnejšími exportnými trhmi než Spojené štáty,“ uviedla GTAI.