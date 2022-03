Európa smeruje k nedostatku nafty

Londýn 23. marca (TASR) - Európa čelí vyhliadkam na nedostatok nafty, pretože jej toky z Ruska sa zmenšujú v dôsledku invázie na Ukrajinu. Uviedli to vedúci predstavitelia dvoch obchodných skupín na globálnom komoditnom samite novín Financial Times (FT).



Popredný európsky externý dodávateľ nafty Trafigura Group zaznamenal od invázie Ruska na Ukrajinu pokles vývozu surovej ropy a ropných produktov o približne 2 až 2,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, povedal generálny riaditeľ Jeremy Weir v utorok (22. 3.) na podujatí FT.



"To výrazne ovplyvňuje jej množstvo v Európe," skonštatoval Weir. "Trh s naftou je extrémne napätý. A bude ešte napätejší a pravdepodobne povedie k výpadkom zásob."



Poradenská spoločnosť Energy Aspects odhaduje, že európske zásoby nafty klesnú tento mesiac na najnižšiu úroveň od roku 2018. Firma v prezentácii uviedla, že v marci je ohrozených približne 500.000 ton ruského exportu nafty, pričom "fyzické dodávky sú napätejšie ako kedykoľvek predtým".



Generálny riaditeľ Gunvor Group Torbjorn Tornqvist na tom istom podujatí upozornil, že ruské rafinérie znižujú produkciu, čo zvyšuje riziko, že sa zhorší situácia na európskom trhu s naftou, ktorej je už teraz nedostatok.



Z ruských rafinérií stále prúdia dodávky paliva do Európy, ale obchod je čoraz ťažší. Prepravné spoločnosti, banky a nákupcovia sa po invázii vyhýbajú obchodovaniu s ruskými energetickými produktmi v rámci tzv. samosankcionovania. "To prinúti ruské rafinérie obmedziť produkciu, čo už v skutočnosti vidíme," poznamenal Tornqvist, podľa ktorého to znamená, že namiesto produktov bude potrebné doviezť viac ropy, čo však nie je možné.



Ceny nafty v Európe v uplynulých týždňoch prudko vzrástli. Začiatkom marca vyskočili ceny kontraktov na nové rekordné úrovne, pretože obavy z prerušenia dodávok z Ruska vystupňovali už aj tak napätú situáciu na trhu. Na ilustráciu, ceny vykurovacieho oleja v Nemecku za týždeň do 14. marca vzrástli o viac ako 50 %.