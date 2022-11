Európa urýchľuje plnenie zásobníkov ruskou naftou

Londýn/Amsterdam 21. novembra (TASR) - Európski obchodníci sa usilujú čo najviac urýchliť plnenie zásobníkov ruskou naftou. Už o necelé tri mesiace totiž začne platiť embargo na dovoz ruských ropných produktov do Európskej únie, alternatívne zdroje sú však obmedzené. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Začiatkom decembra začína platiť zákaz dovozu ruskej ropy do EÚ a od 5. februára budúceho roka sa k tomu pripojí aj zákaz dovozu ropných produktov. Európa je však stále vysoko závislá od dovozu ruskej nafty.



Nakládka ruskej nafty určená pre skladovaciu oblasť Amsterdam-Rotterdam-Antverpy (ARA) vzrástla v období od 1. do 12. novembra v porovnaní s októbrom o 126 % na 215.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov), uviedla Pamela Mungerová, analytička z firmy Vortexa. Keďže alternatív, čo sa týka nákladovej efektívnosti, je stále málo, Rusko sa na celkovom dovoze nafty do Európy podieľalo v novembri 44 %, ukázali údaje spoločnosti Refinitiv. V októbri podiel ruskej nafty predstavoval 39 %.



Aj keď závislosť európskych krajín od dovozu nafty z Ruska v porovnaní s obdobím pred vojnou na Ukrajine klesla (pred vojnou to bolo viac než 50 %), Rusko je stále najväčším dodávateľom paliva do Európy. Ako povedal analytik zo spoločnosti FGE Eugene Lindell, Európska únia si bude musieť zabezpečiť približne 500.000 až 600.000 barelov nafty denne, aby nahradila ruské dodávky. Náhradu podľa neho bude predstavovať nafta zo Spojených štátov, ako aj z krajín východne od Suezu, najmä z Blízkeho východu a Indie.