Európa vyčlenila do rozvoja elektromobility 200 miliárd eur
Autor TASR
Londýn 11. mája (TASR) - Krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarsko vyčlenili na rozvoj svojho ekosystému elektrických vozidiel takmer 200 miliárd eur. Investície sa zameriavali hlavne na dodávateľský reťazec batérií, kam doteraz smerovalo 60 miliárd eur, keďže kontinent sa snaží narušiť čínsky monopol na výrobu batérií, oznámila v pondelok spoločnosť New Automotive. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Európa v súčasnosti vyrába batérie pre približne jedno z troch elektrických vozidiel predávaných na domácom trhu a ohlásená kapacita by mohla uspokojiť budúci dopyt, ak by bola plne využitá,“ uviedla spoločnosť New Automotive.
Približne 60 miliárd eur bolo investovaných aj do výroby elektrických vozidiel, a to najmä do konverzie existujúcich automobilových závodov a do vybraných nových závodov zameraných výlučne na elektrické vozidlá. V celej Európe už bolo nainštalovaných viac ako jeden milión verejných nabíjacích staníc, pričom do výroby tejto infraštruktúry bolo investovaných viac ako 3,5 miliardy eur. Za takmer štvrtinu celkových investícií do elektromobility na kontinente podľa údajov New Automotive zodpovedá najväčší európsky výrobca automobilov Nemecko.
