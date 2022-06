Európa vytlačila Áziu z pozície hlavnej destinácie pre americký LNG

Washington 8. júna (TASR) - Európa zosadila Áziu z pozície hlavnej destinácie pre americký skvapalnený zemný plyn (LNG). Umožnilo to zvýšené úsilie európskych štátov čo najrýchlejšie zredukovať závislosť od dovozu energií z Ruska po tom, ako Rusko koncom februára zaútočilo na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Podľa údajov amerického ministerstva energetiky z USA smerovali za prvé štyri mesiace do Európy až tri štvrtiny LNG, pričom denné dodávky do európskeho regiónu boli viac než trojnásobne vyššie ako priemerný objem dodávok minulý rok. V roku 2021 smerovala do Európy iba jedna tretina z celkového vývozu amerického LNG.



Tohtoročné prudké zvýšenie znamená, že USA sa na celkovom európskom dovoze LNG podieľajú takmer 50 %. V porovnaní s minulým rokom je to zhruba dvojnásobne vyšší podiel.



Naopak, objem dodávok amerického LNG do Ázie výrazne klesol. V predchádzajúcich dvoch rokoch smerovalo z celkového objemu amerického vývozu LNG do Ázie takmer 50 %. Tento rok sa však objem dodávok znížil o polovicu.



Spojené štáty okrem toho v tomto roku zvýšili aj celkový vývoz LNG. Po navýšení kapacity terminálov Sabine Pass a Calcasieu Pass export LNG z USA vzrástol tento rok oproti roku 2021 o 18 %.