Európania menia po pandémii spotrebiteľské zvyklosti

Bratislava 8. októbra (TASR) - Po pandémii menia Európania svoje spotrebiteľské zvyklosti. V porovnaní s rokom 2019 začínajú v súčasnosti ľudia večerať v reštauráciách o 11 až 20 minút skôr. Na nákup potravín a starostlivosť o seba využívajú častejšie pracovné dni, a to najmä pondelky a utorky, aby sa mohli cez víkend venovať zážitkom a času s blízkymi. Vyplýva to z aktuálnej štúdie Inštitútu ekonomických štúdií spoločnosti Mastercard.



"Možnosť pracovať na diaľku umožňuje ľuďom efektívnejšie plánovať svoj čas, čo vedie k tomu, že starostlivosť o seba, ako návšteva kaderníctva či fitness centra presúvajú na pracovné dni. Víkendy sa tak stále viac stávajú časom na zážitky a voľnočasové aktivity, ktoré trávia s rodinou a priateľmi," uviedla generálna riaditeľka spoločnosti pre Slovensko a Česko Jana Lvová.



Doplnila, že väčšia flexibilita v organizácii osobného času viedla k tomu, že Európania sa viac zaujímajú o starostlivé plánovanie výdavkov. Môže za to podľa nej najmä zvýšenie cien, ktoré ich núti napríklad plánovať si dovolenky s väčším predstihom, aby mohli využiť čo najvýhodnejšie ponuky.



Z dát spoločnosti vyplynulo, že zmenené nákupné zvyklosti Európanov nie sú dočasné. V súčasnosti ide podľa nej o odraz zmien, ako si ľudia organizujú svoj čas a uprednostňujú osobný život. Zmeny v nákupnom správaní sa výrazne prejavili najmä počas sviatočného obdobia, keď ľudia presúvali svoje nákupy na skorší termín pred koncom roka a v online obchodoch využívali často rôzne zľavové akcie.



"V reakcii na tento dopyt spustili obchodníci v roku 2023 veľké nákupné akcie, ako Black Friday alebo Cyber Monday skôr ako obvykle. Týmto krokom chceli okrem iného nalákať opatrných zákazníkov, na ktorých doliehala inflácia a vysoké úrokové sadzby. Predvianočné nákupné vrcholy sa tak v kategóriách ako oblečenie, elektronika a šperky posunuli zhruba o týždeň dopredu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi," uzavrela spoločnosť.