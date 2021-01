Europarament odobril viac financií pre najodkázanejšie osoby v EÚ

Brusel 21. januára (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok v Bruseli schválil uvoľnenie dodatočných prostriedkov na potraviny a základné potreby pre najodkázanejšie osoby v EÚ v rokoch 2021 a 2022, pričom viacerí europoslanci vrátane tých zo Slovenska poukázali, že pandémia nového koronavírusu situáciu marginalizovaných skupín ešte viac zhoršila.



Za novelu nariadenia o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), na znení ktorej sa poslanci v decembri dohodli so zástupcami členských štátov v Rade EÚ, zahlasovalo 649 poslancov, siedmi boli proti a 31 sa zdržalo hlasovania.



Nové pravidlá umožnia krajinám EÚ v rokoch 2021 a 2022 naďalej podporovať ľudí v núdzi aj prostredníctvom dodatočných zdrojov z iniciatívy REACT-EU, ktoré sú určené na obnovu po pandémii ochorenia COVID-19. Členské štáty sa tak môžu rozhodnúť navýšiť prostriedky na potravinovú pomoc a základné potreby pre najodkázanejšie osoby.



V snahe zmierniť aktuálny tlak na vnútroštátne rozpočty nebude forma pomoci financovaná zo zdrojov REACT-EU podliehať povinnému spolufinancovaniu zo strany členských štátov. Umožnené bude tiež predbežné financovanie Európskou komisiou, vďaka ktorému by sa mala pomoc dostať k adresátom rýchlejšie.



Po odobrení v pléne EP musia nové nariadenie schváliť aj ministri členských krajín (Rada EÚ) a schválený text vstúpi do platnosti až po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)