Europarlament a Rada EÚ majú dohodu o ozdravnom balíku pre agrosektor

Brusel 10. novembra (TASR) - Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ dosiahli v utorok predbežnú dohodu o ozdravnom balíku EÚ pre poľnohospodárov, výrobcov potravín a vidiecke oblasti, ktorý by mal zvýšiť ich odolnosť po koronakríze.



Dohodu musí ešte formálne schváliť europarlament v rámci plenárneho zasadnutia aj ministri členských krajín na niektorom zo zasadnutí Rady EÚ.



Vyjednávači sa dohodli na využití všetkých dostupných finančných prostriedkov určených pre rozvoj vidieka z pripravovaného nástroja na oživenie a odolnosť (RFF) už počas rokov 2021 a 2022, čím odmietli pozíciu Európskej komisie, ktorá navrhla uvoľniť tieto financie v období 2022 a 2024. Predbežná dohoda predvída, že okolo 30 % z pomoci v celkovej výške 8,07 miliárd eur bude k dispozícii v roku 2021, a zvyšných 70 % by bolo uvoľnených v roku 2022.



Europoslancom sa podarilo zabezpečiť najmenej 37 % finančných prostriedkov na obnovu ekologického poľnohospodárstva, opatrenia na ochranu životného prostredia a klímy a v prospech dobrých životných podmienok zvierat.



Najmenej 55 % zo zdrojov RFF určených pre agrosektor bude podporovať rozbiehajúce sa agropodniky mladých poľnohospodárov a investície do poľnohospodárskych podnikov, ktoré prispievajú k odolnej, udržateľnej a digitálnej obnove.



Dosiahnutá dohoda znamená vyššie spolufinancovanie zo strany EÚ bez príspevku členských krajín. Únia bude financovať 100 % oprávnených opatrení z ďalších fondov poskytovaných cez program EÚ budúcej generácie. To znamená, že členské krajiny nebudú musieť prispievať zo svojich národných rozpočtov žiadnymi ďalšími prostriedkami.



Vyjednávači sa zhodli na tom, že investície poľnohospodárov a spracovateľov potravín, ktoré prispievajú k udržateľnému a digitálnemu oživeniu ekonomiky, je možné podporiť až do výšky 75 % vzniknutých nákladov. Poslancom sa podarilo zvýšiť aj strop pre pomoc poskytovanú pri rozbehu podnikania pre mladých poľnohospodárov z Fondu pre rozvoj vidieka zo 70.000 eur na 100.000 eur.



