Europarlament chce navýšiť viacročný rozpočet EÚ o 10 miliárd eur

Brusel/Štrasburg 3. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu vyjadrili svoj postoj k reforme dlhodobého rozpočtu EÚ, pričom zdôraznili naliehavosť nadčasovej odolnosti eurorozpočtu.



V nadväznosti na návrh Európskej komisie na strednodobú revíziu dlhodobého rozpočtu EÚ poslanci žiadajú ďalších 10 miliárd eur na roky 2024 - 2027 nad rámec 65,8 miliardy eur navrhovaných eurokomisiou.



Vzhľadom na vonkajšie výzvy, najmä ruskú vojnu proti Ukrajine a rastúce problémy s migráciou, europoslanci posilnili príslušné rozpočtové oblasti o dve miliardy eur. Ďalšie tri miliardy vyčlenili na novú platformu "Strategické technológie pre Európu" (STEP) a päť miliárd eur na posilnenie schopnosti EÚ reagovať na nepredvídané krízy.



Pokiaľ ide o platby dlhu vyplývajúce z plánu obnovy, europoslanci požadujú, aby boli umiestnené nad rámec rozpočtových stropov EÚ. Cieľom je neohroziť programy EÚ, ktoré sú priamo prospešné pre občanov, najmä vzhľadom na potenciálnu nestálosť týchto nákladov s rastúcimi úrokovými sadzbami.



Poslanci zdôraznili, že rýchle prijatie týchto zmien je kľúčové, keďže revidovaný viacročný finančný rámec (VFR) by mal byť funkčný do 1. januára 2024 s cieľom poskytnúť rámec pre ročný rozpočet na daný rok. Znamená to, že EP chce, aby Únia mala do 31. decembra 2023 k dispozícii primerané prostriedky na podporu Ukrajiny a pokračovala v zmierňovaní sociálnych a hospodárskych dôsledkov vojny, rastúcej inflácie a životných nákladov.



"Naším cieľom je stabilizovať situáciu na Ukrajine novým nástrojom vo výške 50 miliárd eur a zároveň posilniť hospodárstvo EÚ. Posilňujeme rozpočet navýšeniami pre migráciu a zabezpečujeme flexibilitu v reakcii na krízy," uviedol v správe pre médiá poľský europoslanec Jan Olbrycht, spoluspravodajca pre reformu VFR.



Za predbežnú správu o návrhu revízie viacročného finančného rámca na roky 2021 - 2027 v polovici jeho trvania zahlasovalo 393 poslancov, 136 bolo proti a 92 sa hlasovania zdržalo. Hlasovanie znamená, že vyjednávači EP sú pripravení na rokovania s Radou EÚ (členské štáty), ktorá zatiaľ neprijala svoju pozíciu k reforme VFR.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)